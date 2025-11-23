Marcelino Moreno y 9 más: todos los mendocinos campeones de Copa Sudamericana

marcelino-moreno-lanus-1 Marcelino Moreno ganó su primer título oficial.

Marco Di Césare - Racing 2024

El jugador nacido en la cantera de Andes Talleres se coronó en la edición anterior del certamen con Racing Club. Debutó en Argentinos Juniors y fue clave en el título del equipo de Gustavo Costas, siendo titular en 12 de los 13 encuentros de la campaña, con un gol ante Huachipato. Fue su primer título personal, al que luego le agregaría la Recopa.

dicesare 2.jpg Marco Di Césare ganó la Copa Sudamericana con Racing Club.

Facundo Rodríguez - Liga de Quito 2023

El defensor gestado en Godoy Cruz alzó la gloria continental con Liga de Quito de Ecuador. Titular indiscutido, jugó 11 de los 14 encuentros de la consagración. Con LDU, además, ganó dos ligas locales y también fue campeón en Estudiantes de La Plata del fútbol argentino.

Ramiro Funes Mori - River Plate 2014

El defensor mendocino estuvo en la Copa Sudamericana que le dio inicio a la exitosa campaña de Marcelo Gallardo en su primer ciclo en River Plate. Titular en toda la campaña del título continental, fue titular y jugó todos los minutos posibles, marcándole un gol a Estudiantes de La Plata.

ramiro funes mori Ramiro Funes Mori, clave en el River Plate de Gallardo.

Esteban Andrada - Lanús 2013

El arquero, iniciado en Lanús, consiguió la Copa Sudamericana pero no jugó ningún minuto (el titular era Agustín Marchesín). Fue el primero de una prestigiosa vitrina que tiene otros 6 títulos entre Boca Juniors, Monterrey de México y el mencionado Granate.

andrada Andrada, al costado a la derecha, festejando con Lanús.

Diego Rivarola - Universidad de Chile 2011

El delantero mendocino que dejó su huella en el fútbol trasandino logró la Copa Sudamericana en el recordado equipo de Jorge Sampaoli. En la recta final de su carrera, sumó minutos desde el banco de suplentes, incluso ingresando en la final contra la Liga de Quito.

Gabriel Vallés, Adrián Gabbarini y Martín Gómez - Independiente de Avellaneda 2010

Masiva presencia de mendocinos en un celebrado y esperado título internacional del Rojo que comandaba Antonio Mohamed. Fue en la victoria contra Goiás de Brasil en la definición. Del trío, ingresó el Pelado Gómez, mientras que Gabbarini estuvo en el banco de suplentes.

independiente sudamericana Gómez, Vallés y Gabbarini, los tres mendocinos en el Rojo 2010.

Neri Cardozo - Boca Juniors 2004 y 2005

Multicampeón con el Xeneize, el mendocino logró el doblete de la Copa Sudamericana, jugando en ambos títulos. Sería la antesala de la tremenda obtención de la Copa Libertadores del 2007. En esa misma época, fue campeón del Mundo sub 20 en el certamen que compartió con Lionel Messi en 2005.