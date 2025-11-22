Marcelino Moreno, el mendocino que salió campeón de la Copa Sudamericana 2025 con Lanús

El jugador nacido Palmira, departamento de San Martín el 25 de junio de 1995, tuvo una importante participación en la Copa Sudamericana 2025. Abrió el marcador en la goleada ante Melgar de Perú con una jugada individual que desarmó la defensa rival. También anotó en el empate 2–2 ante Puerto Cabello de Venezuela, asegurando el liderazgo de Lanús en la fase de grupos.

Además el jugador local la rompió en los cuartos de final, en la ida contra Fluminense: recibió un centro de Salvio y definió con frialdad para sentenciar el partido.

Los otros clubes donde jugó Marcelino Moreno

Moreno, que en el 2012 llegó al Grana tras jugar en Palmira, actuó en el club del Sur de Buenos Aires desde el 2016 al 2020, en el 2015 fue cedido a préstamo en el 2015 a Talleres de Córdoba (ahora la T está en Primera), que ese año ganó el Federal A y subió a la Primera Nacional.

Desde el 2020 hasta el 2023 el jugador del Este se desempeñó en la MLS en el Atlanta United de Estados Unidos, ese año desembarcó en el Coritiba de Brasil y en el 2024 retornó al Granate, donde permaneció hasta la actualidad.