Marcelino Moreno, el mendocino que salió campeón de la Copa Sudamericana 2025 con Lanús

Lanús, con el mendocino Marcelino Moreno (30) en sus filas, se consagró campeón de la Copa Sudamericana 2025. El jugador local logró su tercer título con el Granate, ya que había obtenido la Copa del Bicentenario 2016 y la Supercopa 2017.
Marcelino Moreno es el creador del equipo dirigido por Mauricio Pellegrino y también ha demostrado tener olfato para el gol en momentos claves.
Por estos días el atacante sonó como posible refuerzo del River de Marcelo Gallardo, que tuvo un mal 2025 y necesita mejorar en el 2026.
El jugador nacido Palmira, departamento de San Martín el 25 de junio de 1995, tuvo una importante participación en la Copa Sudamericana 2025. Abrió el marcador en la goleada ante Melgar de Perú con una jugada individual que desarmó la defensa rival. También anotó en el empate 2–2 ante Puerto Cabello de Venezuela, asegurando el liderazgo de Lanús en la fase de grupos.
Además el jugador local la rompió en los cuartos de final, en la ida contra Fluminense: recibió un centro de Salvio y definió con frialdad para sentenciar el partido.
Moreno, que en el 2012 llegó al Grana tras jugar en Palmira, actuó en el club del Sur de Buenos Aires desde el 2016 al 2020, en el 2015 fue cedido a préstamo en el 2015 a Talleres de Córdoba (ahora la T está en Primera), que ese año ganó el Federal A y subió a la Primera Nacional.
Desde el 2020 hasta el 2023 el jugador del Este se desempeñó en la MLS en el Atlanta United de Estados Unidos, ese año desembarcó en el Coritiba de Brasil y en el 2024 retornó al Granate, donde permaneció hasta la actualidad.