"La 8estia Sudamericana", la frase con la que Lanús celebra su octavo título oficial

Tras ese hito el Granate navegó por altibajos, incluyendo descensos y retornos a la elite del fútbol argentino, hasta que su estructura formativa y dirigencial cambió su rumbo en la década de 1990.

La verdadera explosión para la institución se dio con la conquista de su primera copa internacional en 1996: la Copa Conmebol. Este título no solo rompió una sequía de 41 años, sino que abrió la puerta a una ambición continental que parecía impensada años atrás.

Los títulos del Siglo XXI y su brillo internacional

En el año 2007 Lanús consolidó su estatus de club importante del país. Bajo la dirección técnica de Ramón Cabrero, festejó el torneo Apertura 2007. Este título fue la confirmación de que la institución tenía la capacidad de competir con los denominados equipos grandes.

En 2013 se dio el tan esperado salto de calidad. Lanús alzó, nada y más y nada menos, que la Copa Sudamericana. Esta coronación demostró que el Granate podía exportar su modelo exitoso a nivel internacional en las competencias organizadas por Conmebol.

En 2016, de la mano de Jorge Almirón, ganó tres títulos en pocos meses, demostrando que todavía podía seguir compitiendo en el alto nivel: Campeonato de Primera División 2016, Copa Bicentenario 2016 y Supercopa Argentina 2016.

Lanús campeón 2016

La reciente coronación en la Copa Sudamericana 2025

El título de la Copa Sudamericana 2025 se traduce como el tercer trofeo internacional para el club. De esta manera iguala la línea de San Lorenzo y River en cantidad de Copas Sudamericanas ganadas (contando las extintas Copa Conmebol, Supercopa, etc).

Los ocho títulos de Lanús