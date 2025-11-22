El Puma Martínez va por el Título Mundial unificado de boxeo y la historia frente a Jesse Rodríguez en Riad

La acción del festival, posiblemente el más importante del año para el pugilismo mundial, comenzará a las 17 -hora argentina- y será televisada en exclusiva por la plataforma DAZN.

boxeo-fernando pumita martinez (1) Fernando Puma Martínez es el único campeón mundial -regular- del boxeo argentino, y quiere hacer historia frente a otro invicto, el estadounidense Jesse Bam Rodríguez.

El Puma Martínez y Jesse Rodríguez por toda la gloria en Riad

Este viernes, Fernando Puma Martínez (18-0-0, 9KO), dueño del doble Título Mundial supermosca de la Asociación Mundial (AMB) y Federación Internacional (FIB), y su rival, el zurdo texano Jesse Rodríguez (22-0-0, 15KO), poseedor de las coronas del Consejo Mundial (CMB) y Organización (OMB) realizaron el pesaje oficial y quedaron habilitados para el pleito estelar.