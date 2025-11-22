El Puma Martínez va por el Título Mundial unificado de boxeo y la historia frente a Jesse Rodríguez en Riad

Este sábado puede ser otro "sábado de gloria" para elboxeo profesional argentino. El único campeón mundial del país, Fernando Puma Martínez buscará frente al Bam Rodríguez quedarse con todas las coronas de peso supermosca en la pelea principal de una megavelada a realizarse en Riad, Arabia Saudita este sábado.
La acción del festival, posiblemente el más importante del año para el pugilismo mundial, comenzará a las 17 -hora argentina- y será televisada en exclusiva por la plataforma DAZN.
El Puma Martínez y Jesse Rodríguez por toda la gloria en Riad
Este viernes, Fernando Puma Martínez (18-0-0, 9KO), dueño del doble Título Mundial supermosca de la Asociación Mundial (AMB) y Federación Internacional (FIB), y su rival, el zurdo texano Jesse Rodríguez (22-0-0, 15KO), poseedor de las coronas del Consejo Mundial (CMB) y Organización (OMB) realizaron el pesaje oficial y quedaron habilitados para el pleito estelar.