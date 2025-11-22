Inicio Ovación Boxeo Boxeo
BOXEO INTERNACIONAL

El Puma Martínez va por el Título Mundial unificado de boxeo y la historia frente a Jesse Rodríguez en Riad

El Puma Martínez, dueño del Título Mundial de la AMB y la FIB buscará este sábado destronar a Jesse Bam Rodríguez en la megavelada de boxeo de Arabia Saudita

Raúl Adriazola
Por Raúl Adriazola [email protected]
Jesse Rodríguez (izq.) y Fernando Puma Martínez unifican el Título Mundial supermosca de boxeo en Riad, Arabia Saudita.

Jesse Rodríguez (izq.) y Fernando Puma Martínez unifican el Título Mundial supermosca de boxeo en Riad, Arabia Saudita.

Este sábado puede ser otro "sábado de gloria" para el boxeo profesional argentino. El único campeón mundial del país, Fernando Puma Martínez buscará frente al Bam Rodríguez quedarse con todas las coronas de peso supermosca en la pelea principal de una megavelada a realizarse en Riad, Arabia Saudita este sábado.

La acción del festival, posiblemente el más importante del año para el pugilismo mundial, comenzará a las 17 -hora argentina- y será televisada en exclusiva por la plataforma DAZN.

boxeo-fernando pumita martinez (1)
Fernando Puma Mart&iacute;nez es el &uacute;nico campe&oacute;n mundial -regular- del boxeo argentino, y quiere hacer historia frente a otro invicto, el estadounidense Jesse Bam&nbsp; Rodr&iacute;guez.

Fernando Puma Martínez es el único campeón mundial -regular- del boxeo argentino, y quiere hacer historia frente a otro invicto, el estadounidense Jesse Bam Rodríguez.

El Puma Martínez y Jesse Rodríguez por toda la gloria en Riad

Este viernes, Fernando Puma Martínez (18-0-0, 9KO), dueño del doble Título Mundial supermosca de la Asociación Mundial (AMB) y Federación Internacional (FIB), y su rival, el zurdo texano Jesse Rodríguez (22-0-0, 15KO), poseedor de las coronas del Consejo Mundial (CMB) y Organización (OMB) realizaron el pesaje oficial y quedaron habilitados para el pleito estelar.

Martínez (34 años) registró en la balanza 51,310kg, mientras que Bam Rodríguez (25) acusó 51,981, y de esta forma están listo para enfrentarse, cerca de las 21, hora de nuestro país, en la ANB Arena de Riad, Arabia Saudita, para el festival The Ring IV.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/FerSabatiniBox/status/1991942376634691945&partner=&hide_thread=false

El programa completo de la velada The Ring IV de Arabia Saudita

  • David Benavidez vs Anthony Yarde (Título Mundial semipesado CMB)
  • Brian Norman Jr. vs Devin Haney (Título Mundial welter de la OMB)
  • Jesse Rodríguez vs Fernando Martínez (Unificación supermosca CMB, AMB, FIB y OMB)
  • Sam Noakes vs Abdullah Mason
  • Vito Mielnicki vs Samuel Nmomah
  • Sultan Almohammed vs Umesh Chavan
  • Julio Porras vs Pius Penda
  • Mohammed Alakel vs Jiaming Li

Temas relacionados:

Más sobre Boxeo

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas