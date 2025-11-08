Inicio Ovación Boxeo Puma Martínez
BOXEO INTERNACIONAL

Fernando el Puma Martínez acelera su preparación para la pelea más importante de su vida

El Puma Martínez peleará el 22 de este mes en Arabia Saudita, donde expondrá su doble Título Mundial supermosca frente a Jesse Rodríguez

Raúl Adriazola
Por Raúl Adriazola [email protected]
Fernando Daniel el Puma Martínez ya encaró la parte final de la preparación de su pelea por el Título Mundial unificado de peso supermosa en Arabia Saudita.

Fernando Daniel el Puma Martínez ya encaró la parte final de la preparación de su pelea por el Título Mundial unificado de peso supermosa en Arabia Saudita.

El boxeo argentino está en la antesala de una de las peleas más importantes, en lo que va del siglo, y tiene al porteño Fernando Puma Martínez como protagonista. El actual campeón supermosca de la AMB y FIB buscará la unificación total con el estadounidense Jesse Bam Rodríguez.

El combate estelar entre el argentino y el estadounidense por el Título Mundial indiscutido será parte de la velada Noche de Campeones a realizarse en el estadio ANB Arena, de Riyadh, Arabia Saudita el próximo 22 de noviembre.

boxeo-fernando pumita martinez-las vegas

El entrenamiento en silencio del Puma Martínez en Las Vegas

Sólo faltan 15 días para la pelea donde Fernando Daniel Martínez, de 34 años, único campeón mundial argentino (Mirco Cuello es campeón interino) expondrá sus coronas de la Asociación Mundial de Boxeo -AMB- y la Federación Internacional -FIB-, y buscará destronar al "protegido de la casa", Jesse Rodriguez (25 años), poseedor de las fajas del Consejo Mundial -CMB- y la Organización Mundial -OMB-.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/chinomaidanapro/status/1976102751282352134&partner=&hide_thread=false

El púgil nacido en Avellaneda y que integra el equipo de Chino Maidana Promotions ya redondea una concienzuda y extensa preparación en la ciudad de Las Vegas, alejado del ruido y cediendo el protagonismo de la promoción del trascendental combate al favorito Jesse Rodriguez, protegido del organizador de la mega velada mundialista, el jeque Turki Alalshik.

El entrenador del argentino, Rodrigo Calabrese, y el Chino Maidana, eligieron gimnasios menos rutilantes y trabajo en solitario para Martínez. No ha faltado lo principal, la inversión en buenos sparrings, que afinen la estrategia para el estilo del zurdo Bam Rodríguez. Para ello, y cobrando 100 dólares por round, el mexicano Sergio Mendoza Córdova exigió en los guanteos al Pumita y lo ponen a punto para la histórica pelea.

Temas relacionados:

Más sobre Boxeo

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas