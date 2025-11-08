Fernando el Puma Martínez acelera su preparación para la pelea más importante de su vida

El combate estelar entre el argentino y el estadounidense por el Título Mundial indiscutido será parte de la velada Noche de Campeones a realizarse en el estadio ANB Arena, de Riyadh, Arabia Saudita el próximo 22 de noviembre.

boxeo-fernando pumita martinez-las vegas

El entrenamiento en silencio del Puma Martínez en Las Vegas

Sólo faltan 15 días para la pelea donde Fernando Daniel Martínez, de 34 años, único campeón mundial argentino (Mirco Cuello es campeón interino) expondrá sus coronas de la Asociación Mundial de Boxeo -AMB- y la Federación Internacional -FIB-, y buscará destronar al "protegido de la casa", Jesse Rodriguez (25 años), poseedor de las fajas del Consejo Mundial -CMB- y la Organización Mundial -OMB-.