Fernando el Puma Martínez acelera su preparación para la pelea más importante de su vida

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/chinomaidanapro/status/1976102751282352134&partner=&hide_thread=false
El púgil nacido en Avellaneda y que integra el equipo de Chino Maidana Promotions ya redondea una concienzuda y extensa preparación en la ciudad de Las Vegas, alejado del ruido y cediendo el protagonismo de la promoción del trascendental combate al favorito Jesse Rodriguez, protegido del organizador de la mega velada mundialista, el jeque Turki Alalshik.
El entrenador del argentino, Rodrigo Calabrese, y el Chino Maidana, eligieron gimnasios menos rutilantes y trabajo en solitario para Martínez. No ha faltado lo principal, la inversión en buenos sparrings, que afinen la estrategia para el estilo del zurdo Bam Rodríguez. Para ello, y cobrando 100 dólares por round, el mexicano Sergio Mendoza Córdova exigió en los guanteos al Pumita y lo ponen a punto para la histórica pelea.