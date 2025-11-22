Inicio Ovación Automovilismo Lautaro Campione
Lautaro Campione, el mendocino que sigue los pasos de Colapinto

Con 16 años, Lautaro Campione sigue creciendo a pasos agigantados: tras un buen año a nivel nacional dará el salto y viajará a Italia para pruebas en Fórmula 4.

Amadeo Inzirillo
Por Amadeo Inzirillo [email protected]
Lautaro Campione va por la Fórmula 4.

Todo en la vida de Lautaro Campione pasa a diez mil revoluciones. Sí, como cuando pisa el acelerador en una recta con el objetivo claro en su mente, mientras mamá Daniela sufre desde una grada y papá Fabián lo alienta en boxes. El mendocino, máxima promesa del automovilismo local, tiene nueva bandera a cuadros en el horizonte.

Primero fue el título en el Top Race Junior, con apenas 14 años, siendo el más joven en lograrlo. De ahí, el salto para correr en Fórmula Nacional y en TC 2000, pero como si todo eso fuese poco, ahora asoman las pruebas en Fórmula 4, a la espera de anuncio oficial del acuerdo se realizará en la última semana de noviembre: "Creo que todavía no caigo de lo que se viene pero sí estoy enfocado en hacerlo de la mejor manera", dice el pichón de crack con la tranquilidad que lo caracteriza.

campione 2
El fórmula 4 que probará Lautaro Campione en Italia y España.

Italia lo espera en febrero con el equipo Alpha 54 Racing S.R.L. (con sede en Fianza, Italia). Ahí, Lautaro Campione tendrá pruebas de todo tipo y color, buscando ganarse un lugar para iniciar el recorrido que termina en Fórmula 1: "Salió la oportunidad, lo hablamos con mi papá y mi mamá y no dudamos un segundo en ir otra vez por una aventura".

Esa aventura que marca el piloto mendocino incluye cruzar el charco y someterse a una exigente evaluación del equipo italiano: serán dos días de trabajo intensivo en Formula Medicine (Italia), otros dos días de entrenamiento en Avehill Simulator, en Monza (Italia) más la participación en las últimas dos fechas de la Formula Winter Series, cada una con 3 carreras (todo en España) y cuatro días de test en dos circuitos europeos (a confirmar).

"Primero quiero cerrar bien el año en las dos carreras que tengo por delante y luego enfocarnos en la Fórmula 4", agrega Lautaro Campione. Su mapa sumará kilómetros a Salta (corre este fin de semana) y terminará el 21 de diciembre (en principio en Junín). Luz verde a la ilusión.

Embed - Lauti Campione, la joven promesa mendocina del automovilismo

Cena para colaborar con Lautaro Campione

Con el objetivo de sumar fondos para costear un viaje bastante elevado, Lautaro Campione hará una cena junto a su familia y allegados. Será en el Mendoza Rugby Club (Av Mathus Hoyos 4247, Bermejo Mendoza) el próximo 7 de diciembre con un valor de 40 mil pesos la entrada.

El cronograma de Lautaro Campione en Europa

Presentación y comienzo del programa:

Lunes 16 de febrero

Entrenamientos y actividades:

16 al 28 de febrero

Carreras:

5 al 15 de marzo

Actividades del programa

Construcción de la butaca personalizada y primera reunión técnica con ingenieros.

Preparación física y mental:

2 días de trabajo intensivo en Formula Medicine (Italia).

Simulador profesional:

2 días de entrenamiento en Avehill Simulator, en Monza (Italia).

Pruebas en pista

4 días de test en dos circuitos europeos (a confirmar).

Competencias oficiales

Participación en las últimas dos fechas de la Formula Winter Series, cada una con 3 carreras. Todo esto en España:

Aragón: 5 al 8 de marzo

Barcelona: 12 al 15 de marzo

Instituciones involucradas

Formula Medicine → Evaluación física, mental y entrenamiento cognitivo.

Avehill Simulator → Simulador profesional DIL con ingeniería en pista virtual.

Objetivo del programa

Adaptación de Lautaro al monoplaza de Fórmula 4 europea.

Trabajo integral físico, mental, técnico y deportivo.

Experiencia real en competencia europea previo a la temporada 2026.

