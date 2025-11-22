Lautaro Campione, el mendocino que sigue los pasos de Colapinto

Esa aventura que marca el piloto mendocino incluye cruzar el charco y someterse a una exigente evaluación del equipo italiano: serán dos días de trabajo intensivo en Formula Medicine (Italia), otros dos días de entrenamiento en Avehill Simulator, en Monza (Italia) más la participación en las últimas dos fechas de la Formula Winter Series, cada una con 3 carreras (todo en España) y cuatro días de test en dos circuitos europeos (a confirmar).

"Primero quiero cerrar bien el año en las dos carreras que tengo por delante y luego enfocarnos en la Fórmula 4", agrega Lautaro Campione. Su mapa sumará kilómetros a Salta (corre este fin de semana) y terminará el 21 de diciembre (en principio en Junín). Luz verde a la ilusión.

Cena para colaborar con Lautaro Campione

Con el objetivo de sumar fondos para costear un viaje bastante elevado, Lautaro Campione hará una cena junto a su familia y allegados. Será en el Mendoza Rugby Club (Av Mathus Hoyos 4247, Bermejo Mendoza) el próximo 7 de diciembre con un valor de 40 mil pesos la entrada.

El cronograma de Lautaro Campione en Europa

Presentación y comienzo del programa:

Lunes 16 de febrero

Entrenamientos y actividades:

16 al 28 de febrero

Carreras:

5 al 15 de marzo

Actividades del programa

Construcción de la butaca personalizada y primera reunión técnica con ingenieros.

Preparación física y mental:

2 días de trabajo intensivo en Formula Medicine (Italia).

Simulador profesional:

2 días de entrenamiento en Avehill Simulator, en Monza (Italia).

Pruebas en pista

4 días de test en dos circuitos europeos (a confirmar).

Competencias oficiales

Participación en las últimas dos fechas de la Formula Winter Series, cada una con 3 carreras. Todo esto en España:

Aragón: 5 al 8 de marzo

Barcelona: 12 al 15 de marzo

Instituciones involucradas

Formula Medicine → Evaluación física, mental y entrenamiento cognitivo.

Avehill Simulator → Simulador profesional DIL con ingeniería en pista virtual.

Objetivo del programa

Adaptación de Lautaro al monoplaza de Fórmula 4 europea.

Trabajo integral físico, mental, técnico y deportivo.

Experiencia real en competencia europea previo a la temporada 2026.