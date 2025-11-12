Inicio Ovación Automovilismo automovilismo
El automovilismo de Mendoza, ante un fin de semana histórico

Con Julián Santero coronado, el automovilismo local vivirá una fiesta en San Martín a la que se le puede agregar un hecho inédito

Amadeo Inzirillo
Por Amadeo Inzirillo [email protected]
Julián Santero logró su segunda corona del Turismo Nacional.

La provincia de Mendoza desempolvó el traje (antiflama) y se prepara para un fin de semana de gala. Es que el Turismo Nacional regresa a la provincia para la última fecha del Campeonato y tendrá en San Martín el Gran Premio Coronación. Claro que más allá de la sede, habrá otro motivo importante para el automovilismo local.

Con Julián Santero ya coronado en la Clase 3 del Turismo Nacional (alcanzó la corona en Córdoba en la fecha pasada), el automovilismo de Mendoza puede sumar otra estrella con Gonzalo Antolín. En sanrafaelino ocupa el primer lugar de la Clase 2 y buscará el campeonato en rodeo propio.

antolin
Gonzalo Antolín va por el título en Clase 2 del TN.

Claro que la misión no será nada sencilla, porque además del mendocino, hay otros ocho pilotos con chances de subirse a lo más alto: Gonzalo Antolín (243 puntos), Juan Pablo Pastori (242), Bautista Damiani (236,50), Joaquín Cafaro (234), Francisco Coltrinari (227), Renzo Blotta (220,50), Alejo Cravero (220,50), Nicolás Posco (217) e Iñaki Beitia (183,50), son quienes llegarán con posibilidades matemáticas de obtener el Campeonato 2025 de TN Clase 2.

Sobre esta lista, los pilotos Alejo Cravero e Iñaki Beitía tienen como única opción la de vencer y esperar la evolución de sus rivales, dado que aún no han ganado al menos una competencia en esta temporada, requisito fundamental para ser considerado candidatos al título, deportivamente hablando.

"Es el año más glorioso del automovilismo de Mendoza" - Franco Ballabriga (especialista en automovilismo)

Una de las voces más especializadas en el automovilismo de Mendoza es, sin dudas, Franco Ballabriga. El reconocido periodista del deporte motor no dudó en poner al 2025 como el más importante de la historia de la provincia: "Lo vengo diciendo durante todo el año, pasa que creo que no tomamos dimensión: es el año más glorioso del automovilismo de Mendoza de su historia".

"Venimos de varias consagraciones: se coronó Juan Cruz Yacopini campeón mundial de Bajas en Rally Raid, Julián Santero en Turismo Nacional, Fran Figueroa campeón Sudamericano de karting, lo de Antolín que puede darse este fin de temporada, al igual Vitar y Llaver que tienen chances en sus categorías. Y a eso hay que sumarle actuaciones parciales de otros pilotos en distintas categorías sumando victorias y podios como Nico Palau en el TC2000, por dar un ejemplo. Todo, encabezado por Julián Santero, el mejor piloto de la historia de Mendoza"

Venta de entradas para el Turismo Nacional en San Martín

Las entradas están a la venta acá:

  • Generales: 20 mil pesos
  • Boxes: 40 mil pesos
  • Menores de 11 años no pagan

