El automovilismo de Mendoza, ante un fin de semana histórico

Sobre esta lista, los pilotos Alejo Cravero e Iñaki Beitía tienen como única opción la de vencer y esperar la evolución de sus rivales, dado que aún no han ganado al menos una competencia en esta temporada, requisito fundamental para ser considerado candidatos al título, deportivamente hablando.

"Es el año más glorioso del automovilismo de Mendoza" - Franco Ballabriga (especialista en automovilismo)

Una de las voces más especializadas en el automovilismo de Mendoza es, sin dudas, Franco Ballabriga. El reconocido periodista del deporte motor no dudó en poner al 2025 como el más importante de la historia de la provincia: "Lo vengo diciendo durante todo el año, pasa que creo que no tomamos dimensión: es el año más glorioso del automovilismo de Mendoza de su historia".

"Venimos de varias consagraciones: se coronó Juan Cruz Yacopini campeón mundial de Bajas en Rally Raid, Julián Santero en Turismo Nacional, Fran Figueroa campeón Sudamericano de karting, lo de Antolín que puede darse este fin de temporada, al igual Vitar y Llaver que tienen chances en sus categorías. Y a eso hay que sumarle actuaciones parciales de otros pilotos en distintas categorías sumando victorias y podios como Nico Palau en el TC2000, por dar un ejemplo. Todo, encabezado por Julián Santero, el mejor piloto de la historia de Mendoza"

