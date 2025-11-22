El invento argentino que se usó en toda América Latina para detectar embarazos: usaban sapos

El método de Galli Mainini para detectar embarazos (1) El médico argentino Carlos Galli Mainini descubrió que inyectando la orina de una mujer embarazada en sapos machos, se producía una reacción que confirmaba la gestación.

Detector de embarazos: el invento argentino que cambió el mundo de la maternidad

Ese método, conocido como prueba de Galli Mainini, se convirtió en un hito de la medicina regional y puso a Argentina en el centro de la innovación científica de la época. Aunque hoy pueda parecer extraño, este procedimiento fue un símbolo de progreso médico y se utilizó masivamente en laboratorios y hospitales durante más de una década.

La prueba fue desarrollada por un médico y biólogo argentino que trabajaba investigando métodos más confiables y rápidos para identificar el embarazo. En una época sin ecografías ni test de embarazo comerciales, su método representó un avance vital.

La técnica se adoptó rápidamente no solo en Argentina, sino en países como Chile, Uruguay, Paraguay, Perú, México y gran parte de Centroamérica, convirtiéndose en el estándar diagnóstico de toda la región.

embarazo Este invento fue utilizado masivamente en América Latina hasta que fue reemplazado por pruebas inmunológicas más modernas en los años 60.

El procedimiento estaba basado en una premisa hoy conocida: las mujeres embarazadas producen hormona gonadotropina coriónica humana (hCG), detectable en la orina. Pero en la década de 1940 no existían reactivos sintéticos para identificarla. La solución de este invento fue determinante:

Se reunía una muestra de orina de la mujer.

Esa orina se inyectaba en un sapo macho, ya que esto causaría la maduración y expulsión de espermatozoides 2 o 3 horas después.

Si la mujer estaba embarazada, la hCG estimulaba al sapo para liberar espermatozoides en pocas horas.

para liberar espermatozoides en pocas horas. Los laboratoristas recogían esa muestra para examinarla al microscopio.

Si se observaban espermatozoides, la prueba era positiva.

El método que se usaba con este invento argentino se convirtió en un estándar diagnóstico hasta mediados de los años 60, cuando comenzaron a popularizarse los métodos inmunológicos y, más tarde, los test de embarazo hogareños. Aun así, en el campo aún se suele utilizar por su bajo costo y su alta eficacia.