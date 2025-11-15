Argentinidad al palo: el invento nacional con el que podrás tomar mate sin distraerte

Cebador automático: el invento argentino que cambió la forma de tomar mate

cebador de mate automatico Este cebador automático une una pava de mate y un termo en uno, para facilitar esta tradición tan argentina.

El mate es un ritual diario para millones de argentinos, pero también puede convertirse en una tarea repetitiva: calentar el agua, servir, cebar, controlar la temperatura y volver a empezar. Frente a esta rutina interminable, un joven inventor argentino decidió cambiar las reglas del juego. Nicolás Antuña, diseñador industrial de la UBA, creó un cebador automático que ya es considerado una de las innovaciones más originales en torno a la infusión más emblemática del país.

Como muchos, Antuña tomaba mate mientras trabajaba. Pero había un inconveniente: cada pocos minutos debía detener lo que estaba haciendo para volver a cebar. Esa interrupción constante no solo cortaba el ritmo laboral, sino que lo obligaba a estar pendiente del mate más que de sus tareas. Fue entonces cuando surgió la idea: ¿y si el mate pudiera cebarse solo?

Así nació el cebador automático

cebador de mate automatico (1) Nico Artuña, creador del cebador automático.

Tras meses de ensayos, prototipos y ajustes, Antuña creó un dispositivo capaz de servir agua caliente automáticamente, manteniendo la temperatura ideal y regulando la cantidad exacta para cada mate. El invento funciona como un pequeño asistente:

Mantiene el agua entre la temperatura perfecta para no “lavar” la yerba.

Detecta cuándo es momento de volver a cebar.

Libera el chorro de agua con precisión.

Permite que el usuario siga trabajando, estudiando o descansando sin interrupciones.

En un país donde el mate es símbolo de encuentro, calma y costumbre, un aparato que automatiza el ritual puede sonar casi revolucionario.