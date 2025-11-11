El invento que revoluciona tu forma de cocinar: ahora podes hacerlo sin gas ni electricidad

horno-cocina Este invento revolucionario quiere que la cocina deje de ser un punto pasivo de consumo y se convierta en parte de una red más limpia y resiliente.

La empresa estadounidense Copper presentó una cocina de inducción con batería de litio integrada, capaz de funcionar sin necesidad de gas ni electricidad, marcando un antes y un después en la eficiencia y sustentabilidad de los electrodomésticos del hogar.

El innovador dispositivo funciona a través de una batería de litio-ferrofosfato que se carga cuando la electricidad es más barata o limpia, y almacena esa energía para usarla después. Así, permite cocinar sin gas, sin obra eléctrica y hasta durante un corte de luz, con solo conectarse a un enchufe común.

Según su desarrollador, el ingeniero del MIT Sam Calisch, la batería tiene una autonomía de hasta ocho horas de uso continuo, y puede recargarse en cualquier enchufe común o incluso mediante paneles solares portátiles, lo que la convierte en una opción ideal para quienes buscan independencia energética o viven en zonas con cortes de luz frecuentes.

Además, el equipo cuenta con pantalla táctil, control de temperatura preciso y materiales resistentes al calor, combinando diseño moderno con funcionalidad. Su tamaño compacto permite usarla tanto en la cocina del hogar como en exteriores, viajes o campings.

horno-cocina con batería Esta nueva cocina a batería de litio creada por la startup estadounidense Copper, es una innovación que promete transformar la electrificación del hogar y aportar energía al sistema.

Con este invento, la empresa Copper apunta a un futuro más sustentable, donde cocinar sea posible en cualquier lugar y momento, sin depender de redes eléctricas o gas. Además, la caída de los precios de las baterías -97% desde 1991 hace posible este tipo de innovaciones.

Caracteristicas de este invento