El invento que revoluciona tu forma de cocinar: ahora podes hacerlo sin gas ni electricidad

La creatividad de la gente trasciende fronteras y los inventos son cada vez mayores. Hoy te contamos de uno que es ideal para cocinar sin gastar nada

Por Martina Baiardi [email protected]
Hay inventos que pasan desapercibidos, pero que cambian el rumbo de la vida porque la hacen más fácil y rápida. Hace un tiempo urgió un invento que transformó la forma en que se cocina día a día. Además, nos ayuda a disminuir gastos eléctricos y de gas.

Existe una larga lista de personalidades reconocidas por su ingenio y creatividad a la hora de inventar soluciones. En realidad este invento no fue una máquina sofisticada ni un hallazgo espectacular, pero su impacto en el mundo es incuestionable. Se trata de una cocina que funciona con su propia batería.

Invento revolucionario: la cocina que no usa gas ni electricidad

Actualmente, el ahorro energético y la sustentabilidad son prioridad, un innovador invento está captando la atención de los distintos hogares, ya que este avance tecnológico está cambiando la forma de cocinar.

Este invento revolucionario quiere que la cocina deje de ser un punto pasivo de consumo y se convierta en parte de una red más limpia y resiliente.

La empresa estadounidense Copper presentó una cocina de inducción con batería de litio integrada, capaz de funcionar sin necesidad de gas ni electricidad, marcando un antes y un después en la eficiencia y sustentabilidad de los electrodomésticos del hogar.

El innovador dispositivo funciona a través de una batería de litio-ferrofosfato que se carga cuando la electricidad es más barata o limpia, y almacena esa energía para usarla después. Así, permite cocinar sin gas, sin obra eléctrica y hasta durante un corte de luz, con solo conectarse a un enchufe común.

Según su desarrollador, el ingeniero del MIT Sam Calisch, la batería tiene una autonomía de hasta ocho horas de uso continuo, y puede recargarse en cualquier enchufe común o incluso mediante paneles solares portátiles, lo que la convierte en una opción ideal para quienes buscan independencia energética o viven en zonas con cortes de luz frecuentes.

Además, el equipo cuenta con pantalla táctil, control de temperatura preciso y materiales resistentes al calor, combinando diseño moderno con funcionalidad. Su tamaño compacto permite usarla tanto en la cocina del hogar como en exteriores, viajes o campings.

Esta nueva cocina a batería de litio creada por la startup estadounidense Copper, es una innovación que promete transformar la electrificación del hogar y aportar energía al sistema.

Con este invento, la empresa Copper apunta a un futuro más sustentable, donde cocinar sea posible en cualquier lugar y momento, sin depender de redes eléctricas o gas. Además, la caída de los precios de las baterías -97% desde 1991 hace posible este tipo de innovaciones.

Caracteristicas de este invento

  • El modelo insignia de 30 pulgadas ofrece una autonomía de 5 kWh.
  • No necesitas gas ni conexión permanente a la red eléctrica.
  • La batería que lleva permite cocinar incluso sin suministro eléctrico.
  • Alcanza las temperaturas incluso más rápido que una cocina a gas tradicional y permite manejarlas.
  • Solo necesitas un enchufe común, sin obras costosas.

