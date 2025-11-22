Franco Colapinto y el derrape en Las Vegas: "Una pena, porque era una buena vuelta"

Luego el argentino se lamentó: "Una pena porque era una buena vuelta, no sé si 10° pero 11 seguro. Fue una Qualy difícil, una buena experiencia, muy poco grip, mucho spay, gomas que se sobrecalentaban mucho, muy difícil...", dijo.

"Una pena porque no pasamos al final (a la Q3), pero creo que estábamos más cerca que en seco y eso es bueno. Hay que entender un poco el problema que tenemos en seco, pero en lluvia estábamos un poco mejor", Franco Colapinto

Finalmente mostró una cara optimista ante los periodistas de habla castellana y concluyó expresando: "Mañana (domingo) trabajaremos para estar mejor".

igual gente cómo vas a hacer esa salvada más allá de que abortaron la vuelta es un ANIMAL pic.twitter.com/xJjcEUd95f — Alpine ARG (@AlpineArg_) November 22, 2025

Lo que viene en el Gran Premio de Las Vegas de Fórmula 1

Para esta 22ª carrera de la temporada de la Fórmula 1, donde Franco Colapinto largará desde la 15ª posición, el horario de inicio será 01:00 (hora argentina) y contará con un total de 50 vueltas. Se puede ver por TV en la señal de cable Fox Sports y vía streaming en la plataforma Disney+.