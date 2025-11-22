Inicio Ovación Automovilismo Colapinto
FRANCO COLAPINTO

Franco Colapinto y el derrape en Las Vegas: "Una pena, porque era una buena vuelta"

En la penúltima vuelta de la Q2 del Gran Premio de Las Vegas y bajo la lluvia, Franco Colapinto tuvo un derrape que no le permitió lograr el pase a la Q3

Raúl Adriazola
Raúl Adriazola
Franco Colapinto se lamentó por no poder meterse en la Q3 del Gran Premio de Las Vegas de Fórmula 1.

Con una buena actuación en un pista complicada y con lluvia, Franco Colapinto logró el puesto número 15 en la segunda prueba de clasificación (Qualy 2/Q2) en Las Vegas, y quedó muy cerca de pasar a la Q3, lo que sí logró su compañero de equipo en Alpine, Pierre Gasly, 10°.

El piloto argentino tuvo un derrape que pudo controlar con lo justo y no chocar el paredón, pero que le hizo perder tiempo importante, con el que podría haber pasado a la tercera tanda de clasificación y mejor su posición en la largada del Gran Premio de Las Vegas, que se disputa en el circuito callejero de la ciudad del Estado de Nevada.

formula 1-franco colapinto-gran premio de las vegas-q2

El lamento de Franco Colapinto por el derrape en Las Vegas

Luego de la Qualy 2 en el circuito callejero de Las Vegas, Franco Colapinto, piloto que firmó contrato por una temporada más en Alpine, habló con la prensa en la zona de mixtos y explicó sobre el derrape: "Di una buena anteúltima vuelta, venía bajando mucho -un segundo-, y toqué el piano en la anteúltima curva, y se me puso todo de costado, después no tenía batería para la última vuelta”.

Luego el argentino se lamentó: "Una pena porque era una buena vuelta, no sé si 10° pero 11 seguro. Fue una Qualy difícil, una buena experiencia, muy poco grip, mucho spay, gomas que se sobrecalentaban mucho, muy difícil...", dijo.

"Una pena porque no pasamos al final (a la Q3), pero creo que estábamos más cerca que en seco y eso es bueno. Hay que entender un poco el problema que tenemos en seco, pero en lluvia estábamos un poco mejor", Franco Colapinto "Una pena porque no pasamos al final (a la Q3), pero creo que estábamos más cerca que en seco y eso es bueno. Hay que entender un poco el problema que tenemos en seco, pero en lluvia estábamos un poco mejor", Franco Colapinto

Finalmente mostró una cara optimista ante los periodistas de habla castellana y concluyó expresando: "Mañana (domingo) trabajaremos para estar mejor".

Lo que viene en el Gran Premio de Las Vegas de Fórmula 1

Para esta 22ª carrera de la temporada de la Fórmula 1, donde Franco Colapinto largará desde la 15ª posición, el horario de inicio será 01:00 (hora argentina) y contará con un total de 50 vueltas. Se puede ver por TV en la señal de cable Fox Sports y vía streaming en la plataforma Disney+.

