Tras la consagración de Lanús en la Sudamericana qué equipos se benefician

Así Lanús se suma a Platense, Independiente Rivadavia, Rosario Central y Boca, hasta ahora los cuatro confirmados por Argentina para jugar la Libertadores.

Independiente de Avellaneda también tiene chances de ir a la Sudamericana. Para meterse en el certamen continental lo que necesita el Rojo es que el campeón del Clausura sea alguno de los equipos ya clasificados a las copas del año próximo, Rosario Central, Boca, Argentinos Juniors, River, Racing, Riestra, San Lorenzo, Lanús, Tigre o Barracas.

River podría beneficiarse tras el título que ganó Lanús

River está fuera de la Libertadores 2026 y necesita ser campeón del Clausura para clasificar, o esperar que alguno de los que tiene arriba se consagre y le libere un cupo (Rosario Central, Boca o Argentinos Juniors). Pero el Millo podría beneficiarse si el Granate sale campeón del Clausura, accederá a la fase previa de la Libertadores.