Tras la consagración de Lanús en la Sudamericana qué equipos se benefician

Lanús ganó el título de la Copa Sudamericana este sábado tras vencer a Atlético Mineiro 5-4 por penales, en el Defensores del Chaco en Paraguay y se beneficiaron algunos equipos para la clasificación a los torneos continentales.
Barracas Central celebró el título del Granate porque teniendo en cuenta la posición de Lanús en la tabla anual (ocupaba el último cupo) y la del Guapo, el conjunto de Rubén Insúa se clasificó a la Copa Sudamericana por primera vez en su historia.
El Granate jugará la Recopa Sudamericana ante el campeón de la Libertadores (Flamengo o Palmeiras, que juegan el sábado próximo) y, sacó boleto directo para jugar la Libertadores 2026.
Así Lanús se suma a Platense, Independiente Rivadavia, Rosario Central y Boca, hasta ahora los cuatro confirmados por Argentina para jugar la Libertadores.
Independiente de Avellaneda también tiene chances de ir a la Sudamericana. Para meterse en el certamen continental lo que necesita el Rojo es que el campeón del Clausura sea alguno de los equipos ya clasificados a las copas del año próximo, Rosario Central, Boca, Argentinos Juniors, River, Racing, Riestra, San Lorenzo, Lanús, Tigre o Barracas.
River está fuera de la Libertadores 2026 y necesita ser campeón del Clausura para clasificar, o esperar que alguno de los que tiene arriba se consagre y le libere un cupo (Rosario Central, Boca o Argentinos Juniors). Pero el Millo podría beneficiarse si el Granate sale campeón del Clausura, accederá a la fase previa de la Libertadores.