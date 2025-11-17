Inicio Ovación Fútbol Copa Libertadores
Se definieron

Todos los clasificados a la Copa Libertadores y Sudamericana 2026

Quedó definida la tabla anual y con ello ya están los clasificados a la Copa Libertadores y a la Sudamericana 2026. Independiente Rivadavia irá al máximo certamen de clubes de Sudamérica

Gustavo Privitera
Por Gustavo Privitera [email protected]
Independiente Rivadavia jugará la Copa Libertadores 2026.

Independiente Rivadavia jugará la Copa Libertadores 2026.

Quedó definida la tabla anual tras la culminación del Torneo Clausura y con ello ya están los clasificados a la Copa Libertadores y Sudamericana 2026. Independiente Rivadavia irá al máximo certamen de clubes de Sudamérica.

Hay que esperar quién sale campeón de este certamen porque también se sumará a la lista, mientras que Lanús podría abrir otro cupo.

boca 1
Boca jugar&aacute; la fase de grupos de la Copa Libertadores.

Boca jugará la fase de grupos de la Copa Libertadores.

Rosario Central, que quedó primero en la tabla anual, irá a la Libertadores junto a Boca, Platense (campeón del Apertura) e Independiente Rivadavia (campeón de la Copa Argentina), mientras que Argentinos Juniors, en caso de no liberarse un cupo, jugará la fase previa de la Copa Libertadores.

River, un histórico de la Libertadores, quedó cuarto y tendrá que esperar que sea campeón el Bicho, el Xeneize o el Canalla para disputar el repechaje, o sino quedarse con el título para entrar directo a la fase de grupos. Jugará la Sudamericana, salvo que Lanús gane la actual y también el título local.

tabla-anual
As&iacute; quedaron las primeras posiciones de la tabla anual.

Así quedaron las primeras posiciones de la tabla anual.

Sin embargo, hay chances para quienes hoy no entraron a las copas porque si Lanús gana la Sudamericana actual, se abrirá un cupo para el 10°, que es Barracas. Y podría abrirse hasta el 11°, Independiente, si el campeón del Clausura sale de entre los primeros 10.

Los clasificados a la Copa Libertadores 2026

  • Platense, campeón del Torneo Apertura, jugará la fase de grupos.
  • Independiente Rivadavia, campeón de la Copa Argentina, irá a la fase de grupos.
  • Rosario Central, 1° de la tabla anual, también estará en la fase de grupos.
  • Boca, 2° de la tabla anual, estará en la fase de grupos.
  • El próximo campeón del Torneo Clausura, a la fase de grupos.
  • Argentinos Juniors, 3° de la tabla anual, a la segunda fase previa.

Los clasificados a la Copa Sudamericana 2026

  • River.
  • Racing.
  • Deportivo Riestra.
  • San Lorenzo.
  • Lanús.
  • Tigre.

Temas relacionados:

Más sobre Fútbol

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas