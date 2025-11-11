Torneo Clausura: cómo está la clasificación a los playoffs y la tabla anual antes de la última fecha

Los ocho clasificados de la zona A serían por ahora Boca (26), Unión (24), Central Córdoba (23), Tigre (22), Barracas Central (22), Racing (22), Argentinos Juniors (21) y Estudiantes (21), mientras que cerca están Banfield (20), Belgrano (19), Defensa y Justicia (19) y Huracán (19).

Riestra perdió y por ahora va a la Sudamericana.

En el grupo B ya están clasificados Rosario Central (31), Deportivo Riestra (27), Lanús (27), Vélez (25) y San Lorenzo (23), por ahora acompañados por River (21), Talleres (20) y San Martín (SJ) (19), aunque si los sanjuaninos descienden dejarán un cupo libre y eso acrecienta las chances que aún conservan Sarmiento (19), Gimnasia La Plata (19) y Atlético Tucumán (18).

La tabla anual que clasifica a las copas

Rosario Central y Boca ya se metieron en la Copa Libertadores por haberse asegurado el primer y segundo lugar en la tabla anual con 66 y 59 puntos, respectivamente, mentras Argentinos Juniors (54) hasta ahora va al repechaje.

Cerca, por ahora en Copa Sudamericana, están River (52), Riestra (51), Racing (50), San Lorenzo (50), Tigre (49) y Barracas Central (48), mientras que con chances están Lanús (47), Huracán (46) y hasta Independiente (44) si es que se libera un cupo según quien sea campeón del Clausura o la suerte que corra Lanús en la Sudamericana.

La lucha por la permanencia

Finalmente, hay dos descensos a la Primera Nacional y se definen uno por la tabla de promedios y otro por la tabla anual con 3 equipos involucrados: Goodoy Cruz, San Martín de San Juan y Aldosivi.

En los promedios está último San Martín (0,903) pero juega con Aldosivi (0,968). En la anual Godoy Cruz (28) está igualado con San Martín (28) y necesita ganarle a Riestra y que Aldosivi (30) no gane para llegar a un desempate.