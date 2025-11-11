Alfredo Berti, ovacionado en el Gargantini: "Imaginamos que todo lo que pasó este año pasaría el que viene"

Independiente Rivadavia celebró a lo grande la obtención de la Copa Argentina y uno de los más ovacionados por los hinchas fue Alfredo Berti quien luego cumplió con la conferencia de prensa.
"Jugamos con uno de los equipos que está animando la zona y el equipo la verdad es que lo hizo muy bien. Creo que se hizo un gran desgaste, pero bueno, creo que fue un muy buen partido. Faltó el gol nada más, pero el rendimiento fue muy parecido al torneo anterior, con las salvedad de que en el torneo anterior tuvimos más eficacia", analizó Berti.
"El equipo fue muy competitivo en la mayoría de los partidos y bueno, la doble competencia también afecta mucho a la parte mental y física, a medida que están pasando las fases de la Copa Argentina, se va produciendo un desgaste y creo que también lo sentimos un poquito. En las últimas fechas la mirada estuvo más en la Copa Argentina, pero en el balance general, la verdad es que me deja satisfecho", destacó el DT que ya se metió en la historia y en el corazón de los hinchas de Independiente Rivadavia.
Haciendo un repaso de lo que fue este último año y medio en la Lepra, coronado con el título de la Copa Argentina, el santafesino asumió: "La verdad es que vinimos en un momento duro e imaginamos que todo lo que nos pasó este año pasaría el que viene, creo que se aceleraron los tiempos, que el equipo llegó a sacar una cantidad de puntos importantes. Nos salvamos el descenso en la cancha, con los puntos propios, pero bueno llegamos a competir, sacamos una cantidad de puntos importante, ahora esta Copa y el equipo no tuvo problemas con el descenso. La verdad es que en este año y medio se ha hecho lo que uno imaginaba que tardaría dos años, así que ahora hay que jugar con Defensa y Justicia y después se verá".
Berti tuvo palabras de elogio para Luciano Abecasis, quien anunció su retiro, y para los más experimentados del plantel: "Cuando formateamos el plantel del año pasado pensamos en Luciano (Abecasis), en Diego (Tonetto) y en Victorio (Ramis), que eran futbolistas con pasado del club, que habían logrado el máximo logro, y la verdad que los tres se comportaron de buena manera apuntalando a los jóvenes y ellos con más experiencia siempre fueron parte importante para el grupo. Ellos tres, Sebastián (Villa), Ezequiel (Centurión), Gonzalo Marinelli, Iván Villalba y Leo Costa, los más grandes apuntalaron a los más jóvenes y la verdad es que creo que se dio un año muy bueno de trabajo, de equipo muy competitivo y haber ganado la Copa Argentina contra los rivales que tuvimos que pasar y cómo resolvimos la serie y cómo resolvimos la final, la verdad es que nos deja muy satisfechos".
Para terminar, el DT de la Lepra resaltó la actitud del equipo para afrontar el encuentro ante Central Córdoba después de todos los festejos por la obtención de la Copa Argentina: "Creo que fue uno de los mejores partidos que jugaron los chicos, la verdad es que lo que les pedimos es que reflejen lo que hicieron en el partido anterior, en la final, el mejor homenaje que se podían hacer tanto a la gente como a ellos mismos era demostrar que son un equipo campeón, contra un equipo muy duro que tiene mucho tiempo de trabajo, tiene un muy buen entrenador, tiene buenos jugadores y está animando la zona. Creo que fue un partido atractivo y que fuimos muy competitivos".