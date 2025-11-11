El gobierno de Estados Unidos busca reunión con la NASA por el cometa 3I/Atlas

3I-ATLAs En Estados Unidos hay una gran curiosidad por la naturaleza de este objeto interestelar.

Ella cree que estos datos resultan vitales. Luna dijo textualmente en su misiva sobre el extraño cometa: "Esta información es de gran importancia para avanzar en nuestro conocimiento de los visitantes interestelares y su interacción con nuestro sistema solar".

Desde el gobierno también hablaron del tema. Un portavoz le contó al medio DefenseScoop que nadie de la NASA dijo nada oficial todavía a la Cámara de Representantes sobre este asunto.

"Nos interesa ver las imágenes y estoy seguro de que este será uno de los muchos objetos que observaremos a medida que la tecnología avance", comentó ese mismo vocero sobre el interés en Estados Unidos por ver qué muestran esas fotos del 3I/Atlas.

¿Qué es realmente?

3i atlas El cometa 3I/Atlas se acerca a la Tierra.

Avi Loeb, el conocido astrónomo de Harvard, no descarta ninguna opción para el 3I/Atlas. Para él podría ser un "evento de cisne negro". Aunque probablemente sea un cometa natural, sus rarezas obligan a mirar dos veces por si acaso.

Loeb espera aprender más pronto. "En las próximas semanas podremos aprender mucho más sobre su naturaleza", aseguró el experto, manteniendo la expectativa alta sobre el 3I/Atlas.

Veremos mejor cuando se aleje del Sol. Según explicó Loeb, entenderemos qué pasa realmente a medida que el 3I/Atlas tome distancia de nuestra estrella y podamos observarlo con más detalle en el cielo de Estados Unidos.