Hay mucho revuelo con el cometa 3I/Atlas. Resulta que la NASA y partes del gobierno de Estados Unidos se están buscando para armar una reunión cuanto antes. Necesitan hablar seriamente sobre este objeto que dejó a medio mundo pensando.
El gobierno de Estados Unidos busca reunión con la NASA por el cometa 3I/Atlas
Tanto la agencia espacial como parte del gobierno de Estados Unidos quieren sentarse a hablar urgentemente sobre el misterioso objeto interestelar
El telescopio ATLAS vio primero este cometa raro. Nadie sabe bien qué es ni de dónde salió exactamente. Su tamaño descomunal y la velocidad loca a la que viaja hacen pensar a algunos que quizás no se trate de una simple roca espacial, y por eso la NASA lo sigue tan de cerca.
Presión del gobierno de Estados Unidos por respuestas
Anna Paulina Luna, congresista de Florida, mandó una carta directa el 31 de octubre. Le escribió a los jefes de la NASA para exigir que publiquen de inmediato todo lo que tengan sobre el 3I/Atlas.
Ella cree que estos datos resultan vitales. Luna dijo textualmente en su misiva sobre el extraño cometa: "Esta información es de gran importancia para avanzar en nuestro conocimiento de los visitantes interestelares y su interacción con nuestro sistema solar".
Desde el gobierno también hablaron del tema. Un portavoz le contó al medio DefenseScoop que nadie de la NASA dijo nada oficial todavía a la Cámara de Representantes sobre este asunto.
"Nos interesa ver las imágenes y estoy seguro de que este será uno de los muchos objetos que observaremos a medida que la tecnología avance", comentó ese mismo vocero sobre el interés en Estados Unidos por ver qué muestran esas fotos del 3I/Atlas.
¿Qué es realmente?
Avi Loeb, el conocido astrónomo de Harvard, no descarta ninguna opción para el 3I/Atlas. Para él podría ser un "evento de cisne negro". Aunque probablemente sea un cometa natural, sus rarezas obligan a mirar dos veces por si acaso.
Loeb espera aprender más pronto. "En las próximas semanas podremos aprender mucho más sobre su naturaleza", aseguró el experto, manteniendo la expectativa alta sobre el 3I/Atlas.
Veremos mejor cuando se aleje del Sol. Según explicó Loeb, entenderemos qué pasa realmente a medida que el 3I/Atlas tome distancia de nuestra estrella y podamos observarlo con más detalle en el cielo de Estados Unidos.