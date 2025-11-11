El Gobierno de Estados Unidos enfrenta una batalla por los subsidios a la salud del Obamacare

Qué está en juego para millones de estadounidenses

La expansión de los créditos del Obamacare permitió que más personas de clase media accedieran a cobertura médica. En cuatro años, la cantidad de inscriptos se duplicó, pasando de 11 a 24 millones.

salud gobierno estados unidos efe 2 Simpatizantes de la Ley de Cuidado de la Salud Asequible (ACA) se manifiestan frente a la Corte Suprema de Estados Unidos (Archivo). Crédito: EFE/EPA/Michael Reynolds.

Si el Congreso no logra un acuerdo, los adultos mayores y las familias trabajadoras serán los más perjudicados: las tarifas podrían duplicarse, según la organización KFF.

La Ley de Salud Asequible, aprobada durante el mandato de Barack Obama en 2010, fue una de las reformas más ambiciosas del país. Desde entonces, los republicanos han intentado revertirla, alegando su alto costo para el Gobierno.

El impacto en los costos médicos y los más afectados

En 2024, los subsidios permitieron que los asegurados ahorren un promedio de US$ 705 al año. Sin esta ayuda, los pagos subirían hasta un 75 %, lo que podría dejar sin cobertura médica a más de cuatro millones de personas hacia 2034.

Los mayores aumentos se registrarían en Texas y Florida, donde los costos podrían crecer más del 30 %. En áreas rurales de Wyoming, Virginia Occidental y Georgia, las primas mensuales superarían los US$ 2.000, afectando especialmente a los adultos mayores y a quienes dependen del apoyo del Gobierno.