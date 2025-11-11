El cierre más largo del Gobierno en la historia de Estados Unidos se centró en un desacuerdo entre republicanos y demócratas por los subsidios a la salud. El conflicto gira en torno a los fondos destinados a quienes compran su seguro médico bajo la Ley de Cuidado de Salud Asequible, conocida como Obamacare, informó EFE.
El Gobierno de Estados Unidos enfrenta una batalla por los subsidios a la salud del Obamacare
El Congreso de Estados Unidos debate extender los subsidios a la salud del Obamacare. Millones podrían perder cobertura si no hay acuerdo
Durante 40 días, los demócratas bloquearon en el Senado una propuesta temporal para financiar al Gobierno federal que no incluía la extensión de esos subsidios, ampliados en 2021 y vigentes hasta 2025.
Finalmente, un grupo de senadores demócratas aceptó apoyar la medida con la condición de votar en diciembre una prórroga de un año, aunque las chances de aprobación son bajas.
Qué está en juego para millones de estadounidenses
La expansión de los créditos del Obamacare permitió que más personas de clase media accedieran a cobertura médica. En cuatro años, la cantidad de inscriptos se duplicó, pasando de 11 a 24 millones.
Si el Congreso no logra un acuerdo, los adultos mayores y las familias trabajadoras serán los más perjudicados: las tarifas podrían duplicarse, según la organización KFF.
La Ley de Salud Asequible, aprobada durante el mandato de Barack Obama en 2010, fue una de las reformas más ambiciosas del país. Desde entonces, los republicanos han intentado revertirla, alegando su alto costo para el Gobierno.
El impacto en los costos médicos y los más afectados
En 2024, los subsidios permitieron que los asegurados ahorren un promedio de US$ 705 al año. Sin esta ayuda, los pagos subirían hasta un 75 %, lo que podría dejar sin cobertura médica a más de cuatro millones de personas hacia 2034.
Los mayores aumentos se registrarían en Texas y Florida, donde los costos podrían crecer más del 30 %. En áreas rurales de Wyoming, Virginia Occidental y Georgia, las primas mensuales superarían los US$ 2.000, afectando especialmente a los adultos mayores y a quienes dependen del apoyo del Gobierno.