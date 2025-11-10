El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, confirmó que el Ejército hundió dos lanchas en aguas del Pacífico oriental, dejando seis muertos. Según el funcionario, las embarcaciones pertenecían a “organizaciones terroristas designadas” y fueron atacadas “por orden del presidente Donald Trump”, informó EFE.
Estados Unidos intensifica su ofensiva en el Pacífico
El Ejército de Estados Unidos hundió dos lanchas en el Pacífico por orden de Donald Trump. Seis presuntos narcoterroristas murieron en nuevos ataques
Presencia militar en el Pacífico
Los ataques, calificados como “cinéticos letales”, fueron ejecutados el domingo. Un video oficial difundido en la red X muestra los impactos directos sobre las lanchas sospechosas.
La inteligencia estadounidense aseguró que ambas naves estaban vinculadas al contrabando de drogas y transportaban estupefacientes por una ruta conocida del Pacífico oriental.
La campaña antidroga de Donald Trump
Con estas operaciones, ya son más de 70 los fallecidos y alrededor de 20 embarcaciones destruidas desde que la administración de Donald Trump lanzó su campaña contra el narcotráfico en septiembre. Inicialmente concentrada en el Caribe, la ofensiva ahora se expandió al Pacífico, en una estrategia que busca cortar las principales rutas marítimas de tráfico.
Especialistas consideran que se trata del despliegue naval más grande de Estados Unidos desde la guerra del Golfo (1990-1991). Actualmente, el país mantiene en la región caribeña ocho buques de guerra (seis destructores, tres buques anfibios y un submarino) además del portaaviones nuclear Gerald R. Ford, el más moderno de la flota estadounidense, que se dirige hacia el Caribe.
Tensión política y rechazo regional
La operación provocó críticas de los Gobiernos de Venezuela y Colombia, a los que Washington acusa de estar implicados en redes de narcotráfico. Una iniciativa demócrata en el Senado para limitar la campaña militar de Trump fracasó por un estrecho margen: 51 votos en contra y 49 a favor.
“Bajo el mandato del presidente Donald Trump, estamos protegiendo la patria y eliminando a los terroristas del narcotráfico”, afirmó Hegseth.