Estados Unidos intensifica su ofensiva en el Pacífico

"Los seis narcoterroristas murieron en el acto. No hubo bajas entre nuestras tropas", precisó Hegseth.

La campaña antidroga de Donald Trump

Con estas operaciones, ya son más de 70 los fallecidos y alrededor de 20 embarcaciones destruidas desde que la administración de Donald Trump lanzó su campaña contra el narcotráfico en septiembre. Inicialmente concentrada en el Caribe, la ofensiva ahora se expandió al Pacífico, en una estrategia que busca cortar las principales rutas marítimas de tráfico.

Especialistas consideran que se trata del despliegue naval más grande de Estados Unidos desde la guerra del Golfo (1990-1991). Actualmente, el país mantiene en la región caribeña ocho buques de guerra (seis destructores, tres buques anfibios y un submarino) además del portaaviones nuclear Gerald R. Ford, el más moderno de la flota estadounidense, que se dirige hacia el Caribe.

Tensión política y rechazo regional

La operación provocó críticas de los Gobiernos de Venezuela y Colombia, a los que Washington acusa de estar implicados en redes de narcotráfico. Una iniciativa demócrata en el Senado para limitar la campaña militar de Trump fracasó por un estrecho margen: 51 votos en contra y 49 a favor.

“Bajo el mandato del presidente Donald Trump, estamos protegiendo la patria y eliminando a los terroristas del narcotráfico”, afirmó Hegseth.