Estados Unidos despliega su mayor fuerza naval en el Caribe desde la Guerra del Golfo

caribe estados unidos efe 2 El destructor USS Gravely de la Armada de Estados Unidos a su llegada a Puerto España (Trinidad y Tobago), el 26 de octubre de 2025. Crédito: EFE/ Karla Ramoo.

El portaaviones, actualmente en el Mediterráneo, está acompañado por destructores y barcos de abastecimiento, lo que sugiere una operación de larga duración. La flota incluye helicópteros SH-60R, cazas y bombarderos estratégicos, además de más de 700 misiles, entre ellos 180 Tomahawks de largo alcance.

Donald Trump y la escalada de tensión regional

El traslado del grupo de ataque al Caribe refleja la intención del gobierno de Donald Trump de aumentar la presión sobre el régimen de Nicolás Maduro. “EE.UU. solo tiene tres grupos de ataque activos en el planeta. Mover uno hacia el Caribe es un mensaje claro: habrá capacidad para ataques aéreos y con misiles, pero no una invasión terrestre”, explicó Cancian.

El CSIS también advirtió que el establecimiento de grandes campamentos militares en Puerto Rico podría anticipar un movimiento de tropas, aunque por ahora no hay indicios de una intervención directa.

Durante décadas, el Caribe fue una región de baja prioridad para Washington. Pero con esta acción, Estados Unidos vuelve a situar su mirada militar en América Latina, elevando la tensión en el hemisferio, el operativo militar de Estados Unidos en el Pacífico que dejó 14 muertos, es una muestra de ello.