El Departamento de Defensa de Estados Unidos confirmó que sus fuerzas lanzaron tres ataques contra cuatro embarcaciones sospechadas de traficar drogas en el océano Pacífico. Según el secretario de Defensa, Pete Hegseth, el operativo dejó 14 muertos y un sobreviviente.
Operativo militar de Estados Unidos en el Pacífico deja 14 muertos
Estados Unidos atacó embarcaciones en el Pacífico, con 14 muertos y un sobreviviente. El operativo fue ordenado por el gobierno de Donald Trump
Las naves, vinculadas a “organizaciones terroristas designadas”, fueron detectadas por los servicios de inteligencia al seguir rutas conocidas del narcotráfico. Los ataques, ocurridos el lunes, marcan el primer operativo múltiple entre los 11 registrados por Washington este año.
Estados Unidos no presentó pruebas
Hegseth informó que el Comando Sur de Estados Unidos activó un protocolo de búsqueda y rescate para hallar al único sobreviviente. Las autoridades mexicanas asumieron la coordinación del operativo marítimo.
Hasta el momento, Washington no presentó pruebas que respalden las acusaciones de terrorismo, mientras CNN espera una respuesta oficial de la Secretaría de Marina de México.
Noticia en desarrollo.