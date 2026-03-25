Un cuadro vivo de la cultura Jiangnan para el mundo

En 2025, los turistas internacionales que visitaron Zhujiajiao ascendieron a 2,27 millones, un aumento de casi 25% en comparación con el año anterior, según datos oficiales.

De hecho, en la lista de los 10 pueblos antiguos más visitados por turistas extranjeros publicada por la Academia de Turismo de China en septiembre de 2024, Zhujiajiao fue el único pueblo antiguo de esta metrópoli costera en figurar en el ranking.

Los turistas extranjeros expresan afinidad por este pueblo acuático no solo por sus calles empedradas y el contraste de las tejas oscuras con los muros blancos, sino también porque es un sitio histórico “vivo”, con más de 2.500 residentes nativos.

Por la tarde, se puede ver a los vecinos conversando en las calles con pequeños taburetes en la mano, mientras los escolares ríen y corren. Con un poco de suerte, los visitantes pueden escuchar a los habitantes cantar el

tianshange, o canciones campesinas de Qingpu, melodías folclóricas entonadas originalmente por los agricultores de arroz de la zona hace siglos.

Tras vivir en Shanghai durante casi una década, el italiano Alessandro Conti visitó recientemente el pueblo acuático por primera vez. Se probó hanfu, la vestimenta tradicional china, disfrutó de una presentación de ópera Kunqu y observó demostraciones de artesanías locales en un pabellón.

“Realmente sentí la profunda y duradera cultura histórica que hay allí. Si algún familiar mío de Italia viene a visitarme a China, sin duda lo traeré aquí”, expresó.

Zhu Mingya, de la oficina de asuntos del pueblo antiguo, señaló: “Hemos observado que muchos viajeros internacionales tienen más tiempo libre durante sus escalas, llegan a Shanghai Hongqiao por la noche y parten a la tarde siguiente, por lo que el pueblo planea recuperar el ritual tradicional de Jiangnan de tomar té de madrugada, entre las 3 y las 4 de la mañana, con la esperanza de atraer a visitantes en escala y mostrar el encanto de Zhujiajiao”.