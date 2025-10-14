El cierre del Gobierno de Estados Unidos ya golpea la economía y amenaza empleos

Efectos del shutdown sobre la economía y el empleo

La crisis presupuestaria ya comenzó a repercutir en los mercados financieros. Analistas de Wall Street reportan una caída en la confianza del consumidor y temen que las interrupciones en agencias federales retrasen contratos, licitaciones y pagos clave.

La paralización también afecta a los programas de asistencia alimentaria y a los servicios migratorios, generando preocupación entre comunidades de inmigrantes, especialmente latinos.

El Departamento de Trabajo advirtió que más de 250.000 empleados federales podrían ver afectadas sus nóminas si el cierre continúa más allá de octubre.

El cierre parcial del gobierno federal de Estados Unidos ya empieza a sentirse en los aeropuertos. Miles de vuelos presentan demoras y cancelaciones, y ahora el Departamento de Transporte advirtió que los controladores aéreos que no se presenten a trabajar durante el “shutdown” podrían perder sus empleos.

Pequeñas y medianas empresas que dependen de contratos estatales alertaron que podrían tener que reducir personal o suspender operaciones.

Un pulso político con impacto social

El enfrentamiento entre la administración de Donald Trump y el Congreso, controlado parcialmente por los demócratas, gira en torno a la aprobación del nuevo presupuesto y al financiamiento del muro fronterizo.

Trump insiste en que no levantará el shutdown hasta que se apruebe su plan de seguridad nacional, mientras los demócratas lo acusan de “usar a los trabajadores federales como rehenes políticos”.

El Tesoro advirtió que, de mantenerse el cierre durante más de un mes, el efecto combinado sobre el consumo y la producción podría empujar a Estados Unidos a un período de “ralentización económica significativa”.