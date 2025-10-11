Cierre del gobierno en Estados Unidos: advierten que podrían despedir a controladores aéreos

vuelos-cancelados-generica.webp Si la crisis del cierre parcial del Gobierno se prolonga, los viajeros podrían enfrentarse a la peor temporada de demoras desde la pandemia.

El impacto en los viajeros y las aerolíneas

La Administración Federal de Aviación (FAA) pidió a los controladores mantener sus puestos, aunque reconoció que muchos trabajan sin recibir pago debido al cierre.

Los sindicatos del sector alertaron que la presión es “insostenible” y que, si la situación continúa, podría haber renuncias masivas.

En aeropuertos como Chicago O’Hare, Dallas-Fort Worth y Atlanta, algunos pasajeros reportaron esperas de hasta cuatro horas. Las principales aerolíneas estadounidenses, incluidas Delta y American Airlines, advirtieron que los retrasos podrían multiplicarse si no se restablece el funcionamiento normal de la FAA.

Viajeros argentinos en alerta por el cierre del gobierno

Para los argentinos que viven o planean viajar a Estados Unidos, los expertos recomiendan verificar el estado de los vuelos antes de dirigirse al aeropuerto y mantenerse informados sobre posibles ajustes en los itinerarios internacionales.

El shutdown federal afecta no solo a los controladores aéreos, sino también a agentes de seguridad y funcionarios de aduanas, lo que podría impactar en los tiempos de embarque y control migratorio.

Las negociaciones en el Congreso siguen estancadas, sin una fecha clara para reabrir las agencias federales. Si la crisis se prolonga, los viajeros podrían enfrentarse a la peor temporada de demoras desde la pandemia.