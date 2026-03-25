Irán descartó negociar un acuerdo de paz con Estados Unidos tras las condiciones que puso Trump

Irán volvió a endurecer su postura frente a Estados Unidos y rechazó la posibilidad de retomar negociaciones o avanzar en un acuerdo bilateral, en medio de la creciente tensión internacional y el conflicto en Medio Oriente.
“No hay negociaciones”, la postura de Teherán
Desde el gobierno iraní fueron contundentes al descartar cualquier acercamiento con Washington. Voceros oficiales aseguraron que no existe actualmente ninguna instancia de diálogo y que las versiones sobre posibles acuerdos carecen de fundamento.
Incluso, desde el ámbito militar ironizaron sobre la situación al afirmar que Estados Unidos “negocia consigo mismo”, desmintiendo así los dichos del presidente Donald Trump sobre un supuesto interés iraní en alcanzar un acuerdo.
Rechazo a una propuesta de paz
Según Noticias Argentinas, en paralelo, Irán también rechazó una propuesta estadounidense para poner fin al conflicto, al considerarla “excesiva” y desequilibrada.
El plan impulsado por Washington incluía, entre otros puntos:
- Limitar o desmantelar el programa nuclear iraní
- Reducir su influencia en la región
- Garantizar la libre circulación en zonas estratégicas
Sin embargo, desde Teherán sostuvieron que no aceptarán condiciones unilaterales ni imposiciones externas, y remarcaron que cualquier negociación deberá basarse en el respeto mutuo y la soberanía nacional.
Condiciones para un eventual diálogo
Las autoridades iraníes dejaron en claro que solo considerarían avanzar en conversaciones si se cumplen ciertas condiciones previas, como el cese de ataques y el levantamiento de sanciones económicas.
Además, plantearon que cualquier solución al conflicto será bajo sus propios términos y tiempos, lo que complica las posibilidades de un acuerdo en el corto plazo.
Escalada de tensión internacional
El rechazo de Irán ocurre en un contexto de alta tensión en Medio Oriente, donde continúan los enfrentamientos y crece la preocupación global por una posible escalada mayor del conflicto.
Mientras Estados Unidos insiste en la vía diplomática, desde Teherán mantienen una postura firme, lo que deja el escenario abierto y con incertidumbre sobre el futuro de las relaciones entre ambos países.