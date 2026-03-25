Irán descartó negociar un acuerdo de paz con Estados Unidos tras las condiciones que puso Trump

Rechazo a una propuesta de paz

Según Noticias Argentinas, en paralelo, Irán también rechazó una propuesta estadounidense para poner fin al conflicto, al considerarla “excesiva” y desequilibrada.

El plan impulsado por Washington incluía, entre otros puntos:

Limitar o desmantelar el programa nuclear iraní

Reducir su influencia en la región

Garantizar la libre circulación en zonas estratégicas

Sin embargo, desde Teherán sostuvieron que no aceptarán condiciones unilaterales ni imposiciones externas, y remarcaron que cualquier negociación deberá basarse en el respeto mutuo y la soberanía nacional.

Condiciones para un eventual diálogo

Las autoridades iraníes dejaron en claro que solo considerarían avanzar en conversaciones si se cumplen ciertas condiciones previas, como el cese de ataques y el levantamiento de sanciones económicas.

Además, plantearon que cualquier solución al conflicto será bajo sus propios términos y tiempos, lo que complica las posibilidades de un acuerdo en el corto plazo.

donald trump Donald Trump, presidente de los Estados Unidos. Foto: CNN

Escalada de tensión internacional

El rechazo de Irán ocurre en un contexto de alta tensión en Medio Oriente, donde continúan los enfrentamientos y crece la preocupación global por una posible escalada mayor del conflicto.

Mientras Estados Unidos insiste en la vía diplomática, desde Teherán mantienen una postura firme, lo que deja el escenario abierto y con incertidumbre sobre el futuro de las relaciones entre ambos países.