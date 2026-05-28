Medio Oriente en vilo: misil de Irán hacia Kuwait y bombardeos de Irasael al Líbano

Misiles de Irán conflicto estrecho de Ormuz - Reuters Misiles. La amenaza de nuevos ataques pone en vilo los acuerdos de paz de Medio Oriente.

Irán y su misil, la respuesta de Estados Unidos

De acuerdo con la información oficial provista por el Centcom a través de un comunicado en la plataforma X, la acción militar calificada como una "escandalosa violación" ocurrió este jueves por la mañana. Las fuerzas armadas kuwaitíes lograron neutralizar el proyectil de forma exitosa, evitando daños mayores en su territorio y alejando el peligro inmediato sobre los civiles en el conflicto con Irán.

Especialistas internacionales advierten que el uso de armamento pesado en zonas de tránsito comercial estratégico podría disparar los costos de los fletes marítimos. De consolidarse la inestabilidad, el precio del barril de petróleo superaría los 90 dólares, un valor que impactaría de manera inmediata en los surtidores locales. Empresas navieras ya evalúan rutas alternativas para esquivar la zona en disputa.

Fuentes diplomáticas en Washington señalaron que el despliegue de defensa aérea requirió una inversión que supera los 14 millones de dóalres, reflejando el costo financiero de mantener el escudo operativo en la región. Las autoridades norteamericanas ratificaron que continuarán financiando estos operativos especiales de contención para asegurar el flujo de recursos energéticos hacia Occidente.

Negociaciones por el conflicto con Irán en Washington

Los recientes intercambios armados coinciden con un periodo de intensas gestiones diplomáticas destinadas a reabrir de manera segura el tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz. Las conversaciones buscan sostener la tregua y frenar las operaciones militares que se iniciaron el pasado 28 de febrero, cuando Estados Unidos e Israel comenzaron una ofensiva conjunta que complejizó el panorama internacional.

Para intentar destrabar el panorama, el secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, pautó un encuentro en la ciudad de Washington con el canciller de Pakistán, Ishaq Dar, quien actúa como mediador internacional. Los reportes diplomáticos indican que las discusiones se encuentran estancadas debido a las exigencias impuestas por ambas partes para sentarse a negociar los términos del acuerdo de paz.

La comunidad internacional observa con preocupación que estos cruces armados puedan derribar definitivamente los canales de diálogo existentes. La inestabilidad en la región impacta de forma directa en los mercados globales y eleva la incertidumbre sobre la efectividad de los acuerdos internacionales firmados previamente, dejando al gobierno nacional de cada país aliado en una situación de máxima alerta.

Bombardeos de Israel en el Líbano y el conflicto con Irán

De manera simultánea a los incidentes con la potencia islámica, el frente norte de la región registró una fuerte actividad armada. Más de 10 personas fallecieron en el sur del Líbano a causa de una serie de ataques aéreos ejecutados por el Ejército de Israel, según informaron las agencias de noticias internacionales EFE, AFP y DPA.

La Agencia Nacional de Noticias libanesa (ANN) reportó que un bombardeo con drones en la localidad de Nabi Sari provocó la muerte de seis integrantes de una misma familia, incluidos varios niños, cuando intentaban evacuar la zona. Asimismo, en la ciudad de Sidón, los rescatistas recuperaron tres cuerpos sin vida de entre los escombros de un complejo residencial afectado por el fuego cruzado.

Los distritos de Tiro y Nabatieh también sufrieron el impacto de los proyectiles israelíes, afectando a viviendas particulares y a una institución escolar. Estos operativos militares se concretaron a pesar de la celebración religiosa de Aíd al Adha y a pocas horas de una reunión clave programada entre funcionarios del Líbano e Israel en las instalaciones del Pentágono para frenar el conflicto con Irán.