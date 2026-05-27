Fisicoculturista de 22 años vivió al límite y murió a pesar de las advertencias que recibió

Pocas semanas antes del trágico desenlace, un especialista en salud expresó públicamente su preocupación por la salud del atleta. El nutricionista Rodrigo Góes observó con inquietud los hábitos del fisiculturista y alertó sobre los peligros cardiovasculares que enfrentan los deportistas de alto rendimiento. En un video grabado diecinueve días antes de la muerte, el experto anticipó los riesgos de una afección cardíaca.

El profesional de la salud lamentó profundamente el desenlace fatal de la joven estrella de internet. "Me duele mucho haber dado la advertencia y haber visto el desenlace que temía", manifestó Góes visiblemente afectado. El especialista recordó que en su momento aconsejó cautela y señaló que "la insuficiencia cardíaca es muy común en los atletas de culturismo".

Las investigaciones sobre la muerte del fisicoculturista

fisiculturista Rodrigo Góes junto a Gabriel Ganley.

Los agentes de la Policía Civil de São Paulo iniciaron las pesquisas correspondientes para esclarecer los motivos de la muerte. Durante la revisión médica legal de la vivienda situada en la Zona Este, los oficiales incautaron diversos fármacos que presuntamente corresponden a esteroides anabólicos. Las sustancias químicas pasaron a un análisis de laboratorio para verificar su composición técnica.

Los informes médicos preliminares indicaron que el deceso ocurrió a causa de una miocardiopatía hipertrófica. Esta enfermedad genética produce un crecimiento desmedido en las paredes del corazón, una condición que suele agravarse de forma severa mediante el uso de hormonas con fines estéticos. Las autoridades de Brasil esperan los resultados de las pericias complementarias para concluir la investigación judicial.