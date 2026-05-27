Lo atacó una jauría y se defendió de la manera más salvaje: usando un perro como arma

Un impactante episodio de violencia quedó registrado por cámaras de seguridad en una calle de Paraguay, donde un hombre fue emboscado y atacado ferozmente por un grupo de perros callejeros. El video del incidente, que ya circula con fuerza en las redes sociales, muestra los momentos de extrema tensión que vivió la víctima.
Según las primeras versiones y reportes de la zona, el afectado sería una persona en situación de adicción que transitaba de noche por el lugar.
El video del ataque
En las imágenes captadas por una cámara de seguridad se observa al hombre caminando solitario cuando, de manera imprevista, es cercado por al menos cuatro caninos. En cuestión de segundos, los animales comenzaron a morderlo de forma coordinada, provocando que la víctima perdiera el equilibrio en más de una ocasión.
En medio de la desesperación y la adrenalina por salvar su vida, el hombre reaccionó de forma drástica: logró sujetar firmemente a uno de los perros atacantes, lo revoleó y lo arrojó con fuerza a un costado, logrando así dispersar momentáneamente a la jauría y abrir una vía de escape.
Por el momento, no hay más información por el estado de salud del atacado, o del perro que fue revoleado.