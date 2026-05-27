Lo atacó una jauría y se defendió de la manera más salvaje: usando un perro como arma

En las imágenes captadas por una cámara de seguridad se observa al hombre caminando solitario cuando, de manera imprevista, es cercado por al menos cuatro caninos. En cuestión de segundos, los animales comenzaron a morderlo de forma coordinada, provocando que la víctima perdiera el equilibrio en más de una ocasión.

En medio de la desesperación y la adrenalina por salvar su vida, el hombre reaccionó de forma drástica: logró sujetar firmemente a uno de los perros atacantes, lo revoleó y lo arrojó con fuerza a un costado, logrando así dispersar momentáneamente a la jauría y abrir una vía de escape.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Ahora_Py/status/2059624370293588009&partner=&hide_thread=false HOMBRE FUE RODEADO Y ATACADO POR UNA JAURÍA



Un episodio quedó registrado cuando varios perros atacaron a un hombre que, según versiones, sería una persona en situación de adicción.



En medio de la desesperación, reaccionó sujetando a uno de los perros y luego lo arrojó. pic.twitter.com/u5sh8s8WVp — AhoraPy (@Ahora_Py) May 27, 2026

Por el momento, no hay más información por el estado de salud del atacado, o del perro que fue revoleado.