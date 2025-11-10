El Senado de Estados Unidos da un paso para reabrir el gobierno

cierre-gobierno-estados-unidos-efe-3 Exterior del Capitolio, sede del Congreso, en Washington, Estados Unidos (Archivo). Crédito: EFE/EPA/ Will Oliver.

Tensiones en el gobierno de Estados Unidos

El consenso está lejos de ser total, el líder demócrata Chuck Schumer y figuras como Elizabeth Warren rechazaron el acuerdo, argumentando que no soluciona la crisis del sistema de salud ni protege adecuadamente los subsidios del Obamacare. Schumer acusó al presidente Donald Trump de haber usado a las familias afectadas como “rehenes” durante el cierre.

La senadora Jeanne Shaheen defendió la decisión de avanzar con el acuerdo, afirmando que prolongar el conflicto solo habría agravado la situación.

El texto deberá ahora ser aprobado por la Cámara de Representantes, donde persisten divisiones en ambos partidos. Algunos líderes demócratas, como Hakeem Jeffries y Pete Aguilar, ya anticiparon su voto negativo.

Un cierre histórico con impacto económico

El cierre del gobierno federal fue el más largo en la historia de Estados Unidos. Durante esos 40 días, cientos de miles de funcionarios quedaron sin sueldo, se suspendieron servicios básicos y se generaron retrasos en aeropuertos. Muchos empleados debieron recurrir a donaciones o préstamos para subsistir.

Analistas advierten que la prolongada paralización ya comenzó a afectar el crecimiento económico del país. El avance en el Senado representa, por ahora, una tregua política que busca evitar que la crisis se profundice.