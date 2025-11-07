Estados Unidos destruyó una nueva embarcación ligada al narcotráfico

Estados Unidos refuerza su ofensiva en el Caribe

El secretario de Guerra, Pete Hegseth, anunció la operación a través de su cuenta de X. Según explicó, el bote transportaba “estupefacientes en el Caribe” y el ataque fue ordenado directamente por el presidente Donald Trump.

“Si continúan traficando drogas, los mataremos”, advirtió Hegseth en su publicación, acompañada por un video en blanco y negro del momento del ataque. Hasta el momento, el gobierno estadounidense no ha revelado la identidad de los fallecidos ni las organizaciones a las que pertenecían.