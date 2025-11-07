Estados Unidos destruyó una nueva embarcación ligada al narcotráfico

El gobierno de Estados Unidos confirmó un nuevo ataque contra una embarcación vinculada al narcotráfico en el Caribe, con la muerte de sus tres tripulantes. El Departamento de Guerra informó que se trata del operativo número 20 en lo que va del año, elevando a 69 las personas “eliminadas” en acciones similares en aguas internacionales, informó EFE.
El secretario de Guerra, Pete Hegseth, anunció la operación a través de su cuenta de X. Según explicó, el bote transportaba “estupefacientes en el Caribe” y el ataque fue ordenado directamente por el presidente Donald Trump.
“Si continúan traficando drogas, los mataremos”, advirtió Hegseth en su publicación, acompañada por un video en blanco y negro del momento del ataque. Hasta el momento, el gobierno estadounidense no ha revelado la identidad de los fallecidos ni las organizaciones a las que pertenecían.
El Senado frena intento de limitar las operaciones
Mientras tanto, una propuesta demócrata para restringir la campaña militar de Trump en aguas internacionales fracasó en el Senado. El proyecto obtuvo 49 votos a favor y 51 en contra, lo que permitió a la bancada republicana mantener el curso actual de los ataques.
Con este respaldo, el gobierno de Estados Unidos continúa ampliando su ofensiva marítima contra redes de narcotráfico que operan entre América Latina y el Caribe, con un enfoque militar sin precedentes.
Cronología de los ataques en el Caribe y el Pacífico
- 2 de septiembre: Washington anuncia el primer hundimiento, atribuido al Tren de Aragua.
- 15 de septiembre: tres muertos en un nuevo operativo.
- 19 de septiembre: tercer ataque, con droga incautada por República Dominicana.
- 3 de octubre: otro episodio difundido por autoridades estadounidenses.
- 14 y 16 de octubre: ataques adicionales, incluido un submarino con dos muertos y dos sobrevivientes trasladados a Ecuador y Colombia.
- 17 y 21 de octubre: ofensiva ampliada en el Pacífico, con vínculos al ELN y otras organizaciones.
- 28 de octubre: el más mortífero, con 14 muertos en cuatro lanchas.
- 29 de octubre y 1 de noviembre: nuevos hundimientos reportados.
- 4 de noviembre: Hegseth confirma otro ataque en el Pacífico Oriental con dos fallecidos.