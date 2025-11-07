El Supremo de Estados Unidos avala a Donald Trump en su política sobre el género en los pasaportes

trump transgenero estados unidos efe 2 El presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Crédito: EFE.

Fin de la política de género inclusivo en los pasaportes

En su primer día de mandato, Donald Trump firmó una orden ejecutiva que revirtió la medida de Biden, argumentando que el sexo biológico debía constar en los documentos oficiales por motivos de identificación.

La Casa Blanca defendió su postura afirmando que “mostrar el sexo de nacimiento no atenta contra la igualdad ante la ley más que indicar el país de origen”, según la mayoría del Supremo. Para el Gobierno republicano, el dato del sexo biológico es un hecho histórico y no un elemento discriminatorio.

La política de Trump hacia la comunidad LGTBIQ+

La decisión del Supremo representa un nuevo golpe a los derechos de las personas trans en Estados Unidos, en el marco de una política más restrictiva impulsada por Donald Trump.

Durante su campaña y sus primeros meses de gobierno, el republicano endureció su postura contra los avances en materia de identidad de género. Además de eliminar la opción X en los pasaportes, también prohibió la participación de mujeres trans en competiciones deportivas femeninas.

Este cambio genera preocupación entre organizaciones de derechos humanos y la comunidad LGTBIQ+, que ven en estas medidas un retroceso en la igualdad alcanzada durante la gestión anterior.