Trump refuerza los controles: el gobierno de Estados Unidos anuló más de 80.000 visas en 2025

El gobierno de Estados Unidos bajo el mandato de Donald Trump, canceló más de 80.000 visas en lo que va del año, incluyendo al menos 8.000 correspondientes a estudiantes internacionales. Así lo informó un portavoz del Departamento de Estado, que detalló los motivos detrás de la medida.
Según EFE, de acuerdo con los datos oficiales, la mitad de las visas fueron revocadas por delitos de agresión, robo o conducir bajo los efectos del alcohol. En detalle, 16.000 cancelaciones se debieron a infracciones vinculadas al consumo de alcohol, 8.000 por robo y 12.000 por agresiones físicas.
Desde su regreso a la Casa Blanca en enero, Donald Trump reforzó su promesa de campaña de restringir la migración hacia y dentro de Estados Unidos, aplicando medidas más severas incluso a personas con estatus legal. Entre ellas, se incluyen la eliminación de programas humanitarios como el Estatus de Protección Temporal (TPS) y el parole humanitario.
Mayor control sobre redes sociales y expresiones públicas
El gobierno estadounidense también intensificó el control sobre las visas mediante la revisión de publicaciones en redes sociales. Según el Departamento de Estado, se pueden denegar permisos de residencia o entrada si los funcionarios detectan mensajes considerados “antisemitas” o “críticos con Israel”.
A mediados de octubre, Washington canceló seis visas, cuatro de ellas de ciudadanos latinoamericanos, tras detectar mensajes en redes contra el activista ultraconservador Charlie Kirk, asesinado a tiros el 10 de septiembre.
Un argentino entre los afectados
Entre los casos recientes se encuentra el de un argentino cuya visa fue revocada luego de publicar un mensaje crítico hacia Kirk, a quien acusó de promover discursos racistas y misóginos. El Departamento de Estado compartió en la red social X el mensaje del usuario junto con la frase “Visa revocada”, sin revelar su identidad.
La decisión se enmarca en una política más estricta de Donald Trump, que busca reforzar el control sobre el ingreso de extranjeros y endurecer el sistema migratorio de Estados Unidos, con un mensaje claro, tolerancia cero ante cualquier violación o comportamiento considerado inapropiado.