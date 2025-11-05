El Permiso de Permanencia Temporal, conocido en inglés como “Parole”, es una autorización especial que el gobierno de Estados Unidos otorga a personas que, de otro modo, no serían admitidas legalmente en el país según informa la página oficial del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS).
Migraciones en Estados Unidos: Qué es el Permiso de Permanencia Temporal "Parole"
El Parole permite ingresar temporalmente a Estados Unidos por razones humanitarias o de interés público. Conocé quiénes pueden pedirlo y cómo solicitarlo
Este permiso permite ingresar y permanecer en Estados Unidos por un tiempo limitado, generalmente por razones humanitarias urgentes o de beneficio público significativo, según lo establece la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA), sección 212(d)(5).
Importante: obtener un parole no significa haber sido admitido formalmente en Estados Unidos, sino que se concede de manera temporal y discrecional por parte del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS).
Duración y condiciones del Parole
El permiso se otorga solo por el tiempo necesario para cumplir su propósito. Por ejemplo, si la persona viaja para participar en un juicio civil o asistir a una emergencia médica, la duración se limitará a ese periodo.
En la mayoría de los casos, el Permiso de Permanencia Temporal no supera un año, aunque puede extenderse si existen razones justificadas.
El permiso termina automáticamente cuando vence el plazo autorizado o cuando el beneficiario abandona el país. Además, el gobierno puede revocarlo si considera que ya no se justifica o si el titular incumple alguna condición establecida, como reportes periódicos.
Permiso de trabajo y quiénes pueden solicitar el Parole
En ciertos casos, USCIS puede autorizar un permiso de trabajo temporal a quien haya recibido el Parole, siempre que no contradiga su propósito. Para obtenerlo, se debe presentar el Formulario I-765, “Solicitud de Autorización de Empleo”.
Las solicitudes de Permiso de Permanencia Temporal se realizan mediante el Formulario I-131, y pueden ser presentadas por un peticionario (persona o entidad que gestiona la solicitud desde el exterior) o por el propio interesado si se encuentra fuera de Estados Unidos.
Fuente: www.uscis.gov