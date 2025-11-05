Migraciones en Estados Unidos: Qué es el Permiso de Permanencia Temporal "Parole"

parole estados unidos 2

Duración y condiciones del Parole

El permiso se otorga solo por el tiempo necesario para cumplir su propósito. Por ejemplo, si la persona viaja para participar en un juicio civil o asistir a una emergencia médica, la duración se limitará a ese periodo.

En la mayoría de los casos, el Permiso de Permanencia Temporal no supera un año, aunque puede extenderse si existen razones justificadas.

El permiso termina automáticamente cuando vence el plazo autorizado o cuando el beneficiario abandona el país. Además, el gobierno puede revocarlo si considera que ya no se justifica o si el titular incumple alguna condición establecida, como reportes periódicos.

Permiso de trabajo y quiénes pueden solicitar el Parole

En ciertos casos, USCIS puede autorizar un permiso de trabajo temporal a quien haya recibido el Parole, siempre que no contradiga su propósito. Para obtenerlo, se debe presentar el Formulario I-765, “Solicitud de Autorización de Empleo”.

Las solicitudes de Permiso de Permanencia Temporal se realizan mediante el Formulario I-131, y pueden ser presentadas por un peticionario (persona o entidad que gestiona la solicitud desde el exterior) o por el propio interesado si se encuentra fuera de Estados Unidos.