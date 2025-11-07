Caen los cruces irregulares en la frontera entre México y Estados Unidos

inmigrantes-frontera-Kristi-Noem-efe-1.jpg La Secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem.

Menos detenciones y control reforzado en la frontera

Desde enero, el gobierno estadounidense detuvo a 106.134 migrantes en su frontera sur, una cifra muy por debajo del promedio mensual de 155.485 durante la administración de Joe Biden (2021-2025). Esto equivale a un promedio diario de solo 258 detenciones, menos de once por hora, un 95% inferior a los niveles previos, según el DHS.

Durante el año fiscal 2025, que abarcó de octubre de 2024 a septiembre pasado, se contabilizaron 237.565 encuentros en la frontera, el número más bajo en 55 años. Representa además una caída del 87% respecto del promedio de los cuatro ejercicios fiscales anteriores.

Políticas migratorias más estrictas

Una de las primeras medidas de Trump al asumir fue “cerrar” la frontera con México ante la migración irregular, calificándola como una “invasión”. También limitó el acceso al asilo y desplegó fuerzas militares en zonas críticas.

“Lejos de relajarnos, seguimos intensificando los controles”, advirtió Rodney Scott, comisionado de la CBP.

Con estas cifras, el gobierno estadounidense busca consolidar una imagen de autoridad y control total sobre su frontera sur, en un contexto político que mantiene en alerta a millones de migrantes y latinoamericanos que sueñan con llegar a Estados Unidos.