Los cruces irregulares en la frontera de Estados Unidos con México cayeron un 79% en octubre, el nivel más bajo registrado para ese mes desde que existen estadísticas. Según la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), se reportaron solo 30.651 encuentros, marcando un inicio histórico para el año fiscal 2026.
Caen los cruces irregulares en la frontera entre México y Estados Unidos
Histórico descenso del 79% en cruces de migrantes en la frontera México-Estados Unidos. El gobierno de Trump marca récords de control
Según EFE, el informe indica que la cifra también es un 29% menor al récord previo más bajo, registrado en octubre de 2012. Desde el gobierno norteamericano, atribuyen el descenso a las políticas migratorias implementadas por el presidente Donald Trump en su segunda gestión.
“Se hizo historia: los menores cruces fronterizos en octubre y seis meses seguidos sin liberaciones de migrantes. Esta es la frontera más segura que jamás hayamos tenido”, afirmó Kristi Noem, secretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).
Menos detenciones y control reforzado en la frontera
Desde enero, el gobierno estadounidense detuvo a 106.134 migrantes en su frontera sur, una cifra muy por debajo del promedio mensual de 155.485 durante la administración de Joe Biden (2021-2025). Esto equivale a un promedio diario de solo 258 detenciones, menos de once por hora, un 95% inferior a los niveles previos, según el DHS.
Durante el año fiscal 2025, que abarcó de octubre de 2024 a septiembre pasado, se contabilizaron 237.565 encuentros en la frontera, el número más bajo en 55 años. Representa además una caída del 87% respecto del promedio de los cuatro ejercicios fiscales anteriores.
Políticas migratorias más estrictas
Una de las primeras medidas de Trump al asumir fue “cerrar” la frontera con México ante la migración irregular, calificándola como una “invasión”. También limitó el acceso al asilo y desplegó fuerzas militares en zonas críticas.
“Lejos de relajarnos, seguimos intensificando los controles”, advirtió Rodney Scott, comisionado de la CBP.
Con estas cifras, el gobierno estadounidense busca consolidar una imagen de autoridad y control total sobre su frontera sur, en un contexto político que mantiene en alerta a millones de migrantes y latinoamericanos que sueñan con llegar a Estados Unidos.