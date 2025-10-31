Donald Trump busca limitar tratamientos para menores transgénero en Estados Unidos

trump transgenero estados unidos efe 2 El presidente de Estados Unidos, Donald Trump (Archivo). Crédito: EFE/EPA/JIM LO SCALZO / POOL.

Hospitales sin recursos para atención de género

La medida también afectará a los hospitales nacionales. Según NPR, las instituciones médicas no recibirán fondos federales para brindar atención pediátrica de afirmación de género. Esto significa que los menores transgénero no podrán acceder a tratamientos bajo un enfoque que respete su identidad de género.

Un funcionario del Centro de Servicios de Medicare y Medicaid confirmó que las nuevas normas podrían activarse en los próximos días, marcando un giro significativo en la política sanitaria del país.

Críticas y contexto político en Estados Unidos

La iniciativa del Gobierno de Donald Trump fue duramente criticada por organizaciones médicas y especialistas en salud pública, que advierten sobre un fuerte retroceso en el acceso a la atención pediátrica.

Actualmente, 27 estados ya prohíben los tratamientos de afirmación de género para menores. Con este nuevo reglamento, el Ejecutivo busca extender esas restricciones a nivel federal.

Desde su regreso al poder, Donald Trump impulsó una serie de medidas contra la comunidad transgénero, incluyendo una orden ejecutiva que prohíbe financiar procedimientos de cambio de sexo.

El debate vuelve a encender la polarización política en Estados Unidos, donde los defensores de derechos humanos alertan que estas políticas vulneran la salud y dignidad de miles de jóvenes.