Donald Trump ordena probar armas nucleares de Estados Unidos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que ordenó al Departamento de Guerra iniciar de inmediato nuevas pruebas con armas nucleares, en respuesta a los recientes ensayos militares de Rusia. “Debido a los programas de pruebas de otros países, he dado instrucciones para comenzar nuestras propias pruebas de inmediato”, afirmó el mandatario en su red social Truth Social.
Según Trump, el objetivo es mantener “igualdad de condiciones” con potencias rivales. También destacó que Estados Unidos posee “más armas nucleares que cualquier otro país”, seguido por Rusia y, en un lejano tercer lugar, China.
Rusia realizó maniobras con misiles intercontinentales
El anuncio de Donald Trump se produjo después de que el presidente ruso, Vladímir Putin, dirigiera desde el Kremlin maniobras por tierra, mar y aire de las fuerzas nucleares de su país.
Durante esos ejercicios, Rusia lanzó un misil balístico intercontinental Yars, con un alcance de hasta 12.000 kilómetros, desde el cosmódromo de Plesetsk, en el norte del país, hacia la península de Kamchatka, a más de 6.000 kilómetros de distancia.
También participaron el submarino nuclear Briansk, que disparó un misil Sineva desde el mar de Barents, y bombarderos estratégicos Tu-95C, que lanzaron misiles de crucero.
Tensión entre Estados Unidos y Rusia
Las pruebas rusas ocurrieron luego de la suspensión de la cumbre ruso-estadounidense prevista en Budapest, cancelada porque Moscú rechazó un cese de hostilidades en Ucrania como condición para reanudar el diálogo de paz.
Con esta orden, Donald Trump reaviva la carrera armamentista y eleva la tensión global, marcando un nuevo capítulo en la rivalidad nuclear entre Estados Unidos y Rusia.
Fuente: EFE.