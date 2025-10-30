Donald Trump ordena probar armas nucleares de Estados Unidos

Durante esos ejercicios, Rusia lanzó un misil balístico intercontinental Yars, con un alcance de hasta 12.000 kilómetros, desde el cosmódromo de Plesetsk, en el norte del país, hacia la península de Kamchatka, a más de 6.000 kilómetros de distancia.

También participaron el submarino nuclear Briansk, que disparó un misil Sineva desde el mar de Barents, y bombarderos estratégicos Tu-95C, que lanzaron misiles de crucero.

Tensión entre Estados Unidos y Rusia

Las pruebas rusas ocurrieron luego de la suspensión de la cumbre ruso-estadounidense prevista en Budapest, cancelada porque Moscú rechazó un cese de hostilidades en Ucrania como condición para reanudar el diálogo de paz.

Con esta orden, Donald Trump reaviva la carrera armamentista y eleva la tensión global, marcando un nuevo capítulo en la rivalidad nuclear entre Estados Unidos y Rusia.