Estados Unidos confirma 12 ataques en el Caribe y el Pacífico

Los gobiernos de Nicolás Maduro y Gustavo Petro denunciaron los ataques como “ejecuciones extrajudiciales”, mientras que organizaciones como Amnistía Internacional advirtieron que Estados Unidos podría estar violando el derecho internacional.

Cronología de los ataques en el Caribe y el Pacífico

2 de septiembre: el primer ataque hundió una lancha venezolana presuntamente vinculada al Tren de Aragua. Murieron once personas.

el primer ataque hundió una lancha venezolana presuntamente vinculada al Tren de Aragua. Murieron once personas. 15 de septiembre: segundo operativo, con tres víctimas fatales.

segundo operativo, con tres víctimas fatales. 19 de septiembre: tercer ataque; República Dominicana incautó parte de la droga.

tercer ataque; República Dominicana incautó parte de la droga. 3 de octubre: cuarto operativo en el Caribe , con cuatro muertos.

cuarto operativo en el , con cuatro muertos. 14 de octubre: quinto ataque cerca de Venezuela, seis muertos.

quinto cerca de Venezuela, seis muertos. 16 de octubre: el Ejército estadounidense hundió un submarino; murieron dos tripulantes.

el Ejército estadounidense hundió un submarino; murieron dos tripulantes. 17 de octubre: séptimo ataque, vinculado al ELN colombiano, con tres fallecidos.

séptimo ataque, vinculado al ELN colombiano, con tres fallecidos. 21 y 22 de octubre: octavo y noveno ataques en el Pacífico , cerca de Colombia.

octavo y noveno ataques en el , cerca de Colombia. 24 de octubre: décimo operativo contra el Tren de Aragua, con seis muertos.

décimo operativo contra el Tren de Aragua, con seis muertos. 28 de octubre: el ataque más mortal: catorce víctimas en el Pacífico.

el ataque más mortal: catorce víctimas en el Pacífico. 29 de octubre: el último operativo mató a cuatro personas, también en el Pacífico.

Nueva ofensiva militar de Estados Unidos en la región

El secretario de Guerra, Pete Hegseth, confirmó esta semana otro ataque en el Pacífico oriental, con cuatro muertos a bordo de una lancha presuntamente narco. Aseguró que el barco “transitaba una ruta conocida del narcotráfico”.

Earlier today, at the direction of President Trump, the Department of War carried out a lethal kinetic strike on yet another narco-trafficking vessel operated by a Designated Terrorist Organization (DTO) in the Eastern Pacific.

This vessel, like all the others, was known by our…



Secretary of War Pete Hegseth (@SecWar) October 29, 2025

Con este último operativo, Estados Unidos suma quince embarcaciones destruidas desde agosto, la mitad en el Pacífico. Donald Trump no descartó extender la ofensiva a objetivos en tierra en Venezuela y Colombia, siempre bajo el argumento de combatir el narcotráfico.