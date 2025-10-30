El Ejército de Estados Unidos confirmó que con este nuevo ataque, hundió quince embarcaciones y causó la muerte de 61 personas en aguas del Caribe y del Pacífico, desde el comienzo de la campaña militar del Comando Sur y como parte de una nueva fase de su ofensiva militar contra el narcotráfico, informó EFE.
Estados Unidos confirma 12 ataques en el Caribe y el Pacífico
Bajo la gestión de Donald Trump, Washington declaró un “conflicto armado directo” contra carteles latinoamericanos, considerados por la administración republicana como organizaciones terroristas.
El despliegue comenzó en agosto, cuando buques de guerra estadounidenses fueron enviados al Caribe con Venezuela en el centro de las operaciones. Con el paso de las semanas, la ofensiva se extendió hacia el Pacífico, involucrando a Colombia.
Los gobiernos de Nicolás Maduro y Gustavo Petro denunciaron los ataques como “ejecuciones extrajudiciales”, mientras que organizaciones como Amnistía Internacional advirtieron que Estados Unidos podría estar violando el derecho internacional.
Cronología de los ataques en el Caribe y el Pacífico
- 2 de septiembre: el primer ataque hundió una lancha venezolana presuntamente vinculada al Tren de Aragua. Murieron once personas.
- 15 de septiembre: segundo operativo, con tres víctimas fatales.
- 19 de septiembre: tercer ataque; República Dominicana incautó parte de la droga.
- 3 de octubre: cuarto operativo en el Caribe, con cuatro muertos.
- 14 de octubre: quinto ataque cerca de Venezuela, seis muertos.
- 16 de octubre: el Ejército estadounidense hundió un submarino; murieron dos tripulantes.
- 17 de octubre: séptimo ataque, vinculado al ELN colombiano, con tres fallecidos.
- 21 y 22 de octubre: octavo y noveno ataques en el Pacífico, cerca de Colombia.
- 24 de octubre: décimo operativo contra el Tren de Aragua, con seis muertos.
- 28 de octubre: el ataque más mortal: catorce víctimas en el Pacífico.
- 29 de octubre: el último operativo mató a cuatro personas, también en el Pacífico.
Nueva ofensiva militar de Estados Unidos en la región
El secretario de Guerra, Pete Hegseth, confirmó esta semana otro ataque en el Pacífico oriental, con cuatro muertos a bordo de una lancha presuntamente narco. Aseguró que el barco “transitaba una ruta conocida del narcotráfico”.
Con este último operativo, Estados Unidos suma quince embarcaciones destruidas desde agosto, la mitad en el Pacífico. Donald Trump no descartó extender la ofensiva a objetivos en tierra en Venezuela y Colombia, siempre bajo el argumento de combatir el narcotráfico.