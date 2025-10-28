El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, afirmó que su país y Rusia están “más unidos que nunca”. Lo dijo tras la promulgación por parte de Vladimir Putin del Tratado de Asociación Estratégica entre ambas naciones, un acuerdo que ambos mandatarios firmaron en mayo y que consolida su cooperación política, económica y militar, según informa EFE.
Nicolás Maduro y Vladimir Putin habrían sellado una alianza entre Venezuela y Rusia
Durante su programa semanal Con Maduro+, el líder chavista aseguró que el pacto “no se queda en la teoría”, sino que busca impulsar el desarrollo y la paz. Además, anunció un próximo encuentro entre empresarios rusos y venezolanos de sectores como energía, minería, transporte y comunicaciones.
Una alianza con peso geopolítico
El Kremlin confirmó que Vladimir Putin ratificó oficialmente el tratado, que fue aprobado por la Duma y el Senado rusos, mientras que el Parlamento venezolano hizo lo propio semanas antes.
Este acuerdo amplía la cooperación bilateral y refuerza la presencia de Rusia en América Latina, un movimiento visto como una respuesta directa a la influencia de Estados Unidos en la región.
El viceministro de Exteriores ruso, Serguéi Riabkov, destacó que la sincronización de la ratificación refleja el compromiso de ambos países “en un contexto de presión militar y económica” ejercida por Estados Unidos.
Tensión creciente con Donald Trump y Washington
Funcionarios rusos denunciaron que Estados Unidos, bajo el liderazgo de Donald Trump, mantiene un despliegue militar en el mar Caribe, cerca de las costas venezolanas. Moscú calificó esa presencia como una provocación.
El canciller ruso Serguéi Lavrov expresó su “solidaridad total con Caracas” frente a las “amenazas externas e intentos de injerencia”.
Para Maduro, esta alianza con Putin representa un escudo político y económico en un momento clave para Venezuela, que busca reducir su dependencia del dólar y fortalecer su posición internacional.