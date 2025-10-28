Nicolás Maduro y Vladimir Putin habrían sellado una alianza entre Venezuela y Rusia

Este acuerdo amplía la cooperación bilateral y refuerza la presencia de Rusia en América Latina, un movimiento visto como una respuesta directa a la influencia de Estados Unidos en la región.

El viceministro de Exteriores ruso, Serguéi Riabkov, destacó que la sincronización de la ratificación refleja el compromiso de ambos países “en un contexto de presión militar y económica” ejercida por Estados Unidos.

Tensión creciente con Donald Trump y Washington

Funcionarios rusos denunciaron que Estados Unidos, bajo el liderazgo de Donald Trump, mantiene un despliegue militar en el mar Caribe, cerca de las costas venezolanas. Moscú calificó esa presencia como una provocación.

El canciller ruso Serguéi Lavrov expresó su “solidaridad total con Caracas” frente a las “amenazas externas e intentos de injerencia”.

Para Maduro, esta alianza con Putin representa un escudo político y económico en un momento clave para Venezuela, que busca reducir su dependencia del dólar y fortalecer su posición internacional.