Nicolás Maduro anuncia un despliegue masivo en Venezuela

Nicolás Maduro.jpg El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro (Archivo).

Estados Unidos refuerza su presencia militar en la región

La medida de Maduro coincide con un incremento de operaciones militares de Estados Unidos en aguas del Caribe y América Latina. Según EFE, el Pentágono desplegó 4.000 agentes, en su mayoría infantes de Marina, acompañados de barcos, aviones y sistemas lanzamisiles para combatir a los carteles del narcotráfico.

El ministro de Interior y Justicia de Venezuela, Diosdado Cabello, respondió asegurando que las autoridades venezolanas también están desplegadas en aguas del país.

La tensión aumentó luego de que la fiscal general estadounidense, Pam Bondi, revelara la confiscación de 700 millones de dólares en bienes supuestamente vinculados con Maduro. Washington lo acusa de narcotráfico y terrorismo, alegando que el Cartel de los Soles estaría dirigido por el propio mandatario junto con altos funcionarios y militares de su gobierno.

Venezuela y la presión internacional

Las acusaciones contra Nicolás Maduro no son nuevas. Estados Unidos lo responsabilizó de liderar actividades de narcotráfico a gran escala. Aunque Maduro y su entorno rechazan las denuncias, Washington ha mantenido e incluso intensificado su presión, sumando sanciones económicas y aumentando la recompensa por su captura.

Con el nuevo despliegue de millones de milicianos en Venezuela, Maduro busca enviar un mensaje de fuerza frente a las acciones militares y judiciales de Estados Unidos. Sin embargo, analistas advierten que la tensión entre Caracas y Washington podría escalar aún más en los próximos meses.