Récord de autodeportaciones bajo el mandato de Donald Trump

Según el DHS, quienes optaron por irse recibieron un pago único de 1.000 dólares y un boleto de avión. El programa busca reducir la presión sobre los centros de detención y forma parte de una campaña nacional impulsada por la administración de Donald Trump.

Estados Unidos Donald Trump efe 2 El presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Crédito: EFE.

Incentivos y nuevos controles migratorios

El gobierno lanzó una fuerte campaña publicitaria para promover las salidas voluntarias. Aunque no se reveló el presupuesto total, se estima que se destinaron millones de dólares para incentivar a los migrantes a abandonar el país por su cuenta.