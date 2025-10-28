Récord de autodeportaciones bajo el mandato de Donald Trump

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) informó que más de 2,1 millones de inmigrantes dejaron Estados Unidos este año bajo la administración de Donald Trump. De ellos, 1,6 millones se “autodeportaron” voluntariamente, mientras que otros 500.000 fueron expulsados por las autoridades, informó EFE.
La gestión de Donald Trump refuerza los controles migratorios en Estados Unidos con récord de autodeportaciones y nuevos programas de salida voluntaria
Según el DHS, quienes optaron por irse recibieron un pago único de 1.000 dólares y un boleto de avión. El programa busca reducir la presión sobre los centros de detención y forma parte de una campaña nacional impulsada por la administración de Donald Trump.
Incentivos y nuevos controles migratorios
El gobierno lanzó una fuerte campaña publicitaria para promover las salidas voluntarias. Aunque no se reveló el presupuesto total, se estima que se destinaron millones de dólares para incentivar a los migrantes a abandonar el país por su cuenta.
Tricia McLaughlin, vocera del DHS, aseguró que la administración Trump “está en camino de romper todos los récords de deportación”.
Operativos masivos en ciudades clave
Las autoridades de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y la Patrulla Fronteriza reforzaron los controles migratorios en grandes ciudades como Chicago, gobernadas por demócratas.
Organizaciones de derechos humanos denunciaron que las redadas aplican tácticas militares contra los inmigrantes, generando preocupación entre las comunidades latinas.