La tensión entre Estados Unidos y Venezuela llegó a un punto crítico. Según revelaron el Miami Herald y The Según revelaron el Miami Herald y The Wall Street Journal, la administración de Donald Trump se prepara para lanzar ataques aéreos contra instalaciones militares del gobierno de Nicolás Maduro. Las fuentes cercanas al gobierno norteamericano afirman que los bombardeos podrían comenzar “en cuestión de días o incluso horas”, informó EFE.
Estados Unidos al borde de un ataque contra Venezuela
Estados Unidos podría bombardear Venezuela en horas para presionar a Nicolás Maduro. La tensión crece y Donald Trump endurece su discurso
Aunque Trump todavía no tomó una decisión final, la ofensiva tendría un objetivo claro: aumentar la presión sobre Maduro para forzar su salida del poder y desarticular al llamado Cártel de los Soles, acusado de operar redes de narcotráfico dentro del país sudamericano.
Bombardeos para frenar el narcotráfico
Los posibles objetivos incluyen puertos y aeropuertos controlados por las Fuerzas Armadas venezolanas, sospechadas de servir como puntos de tráfico de drogas. De acuerdo con el Wall Street Journal, se evalúan ataques sobre bases navales y pistas aéreas.
El Miami Herald citó además a una fuente que aseguró que “el tiempo de Maduro se está agotando” y que ya habría generales dispuestos a entregarlo. Sin embargo, las autoridades no confirmaron si el líder venezolano sería un blanco directo de los ataques.
Trump redobla su ofensiva mientras la ONU critica
Donald Trump reafirmó su compromiso de frenar el ingreso de drogas a Estados Unidos “por tierra y por mar”, tras una serie de bombardeos a embarcaciones en el Pacífico y el Caribe que dejaron más de 60 muertos desde septiembre. “Estamos ganando la guerra contra los cárteles”, dijo el mandatario ante tropas estadounidenses en Japón.
El anuncio coincidió con una dura advertencia de la ONU, que acusó a Washington de “violar el derecho internacional” y denunció ejecuciones extrajudiciales en los ataques recientes. “Estos bombardeos deben terminar”, exigió el alto comisionado de Derechos Humanos, Volker Türk.