Estados Unidos al borde de un ataque contra Venezuela

El Miami Herald citó además a una fuente que aseguró que “el tiempo de Maduro se está agotando” y que ya habría generales dispuestos a entregarlo. Sin embargo, las autoridades no confirmaron si el líder venezolano sería un blanco directo de los ataques.

Trump redobla su ofensiva mientras la ONU critica

Donald Trump reafirmó su compromiso de frenar el ingreso de drogas a Estados Unidos “por tierra y por mar”, tras una serie de bombardeos a embarcaciones en el Pacífico y el Caribe que dejaron más de 60 muertos desde septiembre. “Estamos ganando la guerra contra los cárteles”, dijo el mandatario ante tropas estadounidenses en Japón.

El anuncio coincidió con una dura advertencia de la ONU, que acusó a Washington de “violar el derecho internacional” y denunció ejecuciones extrajudiciales en los ataques recientes. “Estos bombardeos deben terminar”, exigió el alto comisionado de Derechos Humanos, Volker Türk.