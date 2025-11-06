Los líderes demócratas del Congreso de Estados Unidos exigieron una reunión urgente con el presidente Donald Trump para poner fin al cierre del Gobierno, que ya se convirtió en el más prolongado en la historia del país, según informa EFE.
Los demócratas presionan a Donald Trump por el cierre del Gobierno
Demócratas desafían a Donald Trump por el cierre del Gobierno más largo en la historia de Estados Unidos. La tensión política crece en Washington
Chuck Schumer, jefe de la bancada demócrata en el Senado, y Hakeem Jeffries, líder en la Cámara de Representantes, enviaron una carta formal a la Casa Blanca tras los recientes triunfos de su partido en elecciones locales y estatales. “Estamos listos para reunirnos cara a cara, cuando y donde sea”, señalaron en la misiva.
El cierre comenzó el 1 de octubre por la falta de acuerdo entre republicanos y demócratas sobre los presupuestos federales. Este miércoles alcanzó su día número 36, superando el récord de 2018, también bajo el mandato de Donald Trump.
Impacto del cierre: aeropuertos afectados y presión política
El bloqueo ya genera consecuencias concretas. La Secretaría de Transportes anunció una reducción del 10% en los vuelos de los principales aeropuertos del país debido a la escasez de controladores aéreos, muchos de ellos sin cobrar desde el inicio del conflicto.
El Senado enfrenta una traba clave, aunque los republicanos controlan 53 de los 100 escaños, la regla del filibusterismo exige 60 votos para aprobar leyes importantes. Para reabrir el Gobierno, necesitan al menos siete votos demócratas.
Trump bajo fuego en Washington
Durante una reunión con sus aliados republicanos, Donald Trump atribuyó la reciente victoria demócrata en las elecciones de Nueva York, Nueva Jersey y Virginia al impacto del cierre del Gobierno.
El presidente instó a su partido a eliminar el filibusterismo para poder aprobar el presupuesto sin negociar con los demócratas, que reclaman más fondos para salud. Sin embargo, los líderes republicanos temen que un cambio de reglas beneficie a sus rivales si recuperan la mayoría en 2026.
El pulso político continúa y millones de estadounidenses esperan que el Gobierno de Estados Unidos logre finalmente un acuerdo que ponga fin al bloqueo más largo de su historia.