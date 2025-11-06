Los demócratas presionan a Donald Trump por el cierre del Gobierno

gobierno estados unidos efe 2 El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la Casa Blanca, en Washington, Estados Unidos (Archivo). Crédito: EFE/EPA/ Yuri Gripas.

Impacto del cierre: aeropuertos afectados y presión política

El bloqueo ya genera consecuencias concretas. La Secretaría de Transportes anunció una reducción del 10% en los vuelos de los principales aeropuertos del país debido a la escasez de controladores aéreos, muchos de ellos sin cobrar desde el inicio del conflicto.

El Senado enfrenta una traba clave, aunque los republicanos controlan 53 de los 100 escaños, la regla del filibusterismo exige 60 votos para aprobar leyes importantes. Para reabrir el Gobierno, necesitan al menos siete votos demócratas.

Trump bajo fuego en Washington

Durante una reunión con sus aliados republicanos, Donald Trump atribuyó la reciente victoria demócrata en las elecciones de Nueva York, Nueva Jersey y Virginia al impacto del cierre del Gobierno.

El presidente instó a su partido a eliminar el filibusterismo para poder aprobar el presupuesto sin negociar con los demócratas, que reclaman más fondos para salud. Sin embargo, los líderes republicanos temen que un cambio de reglas beneficie a sus rivales si recuperan la mayoría en 2026.

El pulso político continúa y millones de estadounidenses esperan que el Gobierno de Estados Unidos logre finalmente un acuerdo que ponga fin al bloqueo más largo de su historia.