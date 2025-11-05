Triunfos del Partido Demócrata en estados clave

Su victoria rompe cuatro años de gestión republicana y representa un fuerte impulso para los demócratas a nivel nacional.

Derrota de Trump en Nueva York

En Nueva York, el demócrata Zohran Mamdani fue elegido alcalde con una participación récord, ampliando la lista de derrotas republicanas. Desde su red social Truth Social, Donald Trump atribuyó las pérdidas a su ausencia en la boleta y al prolongado cierre del gobierno federal, aunque los analistas coinciden en que se trata de un desgaste de su coalición electoral.

elecciones estados unidos efe 2 Simpatizantes del candidato del Partido Demócrata, Zohran Mamdani, celebran luego de conocer su triunfo para la alcaldía de Nueva York este martes, en Nueva York en Estados Unidos. Crédito: EFE/ Angel Colmenares.

A nivel nacional, el Partido Demócrata también celebró victorias en Pensilvania y California, donde la aprobación de la “Propuesta 50” permitirá rediseñar distritos electorales y reforzar la presencia demócrata en el Congreso.

Los resultados confirman que los votantes están respondiendo a la agenda económica y social de Trump con un voto de advertencia, marcando un cambio de tendencia antes de las presidenciales de 2026.

Se consolida el poder demócrata en Nueva Jersey

La también demócrata Mikie Sherrill ganó la gobernación de Nueva Jersey con un 58% de los votos frente al republicano Jack Ciattarelli. Excongresista y piloto naval, Sherrill basó su mensaje en marcar distancia con Donald Trump y reforzar el liderazgo progresista del Partido Demócrata en la región. Su triunfo mantiene al estado bajo control demócrata y apunta a un electorado que se aleja del trumpismo.