El Partido Demócrata logró una noche de victorias en las últimas elecciones de Estados Unidos, con triunfos decisivos en Virginia, Nueva Jersey y Nueva York, que representan un duro golpe a la influencia de Donald Trump y al control republicano en varios estados clave, informó EFE.
Triunfos del Partido Demócrata en Estados clave
El Partido Demócrata ganó en Nueva York, Virginia y Nueva Jersey. Duro revés para Donald Trump en unas elecciones que marcan el pulso político de Estados Unidos
El triunfo de los demócratas en Virginia
En Virginia, la demócrata Abigail Spanberger se convertirá en la primera mujer gobernadora del estado tras imponerse con un 55% de los votos a la republicana Winsome Earle-Sears.
Excongresista y exagente de la CIA, Spanberger centró su campaña en la economía, el coste de vida y la protección del empleo federal, en un territorio donde trabajan más de 300.000 funcionarios públicos. Su victoria rompe cuatro años de gestión republicana y representa un fuerte impulso para los demócratas a nivel nacional.
Derrota de Trump en Nueva York
En Nueva York, el demócrata Zohran Mamdani fue elegido alcalde con una participación récord, ampliando la lista de derrotas republicanas. Desde su red social Truth Social, Donald Trump atribuyó las pérdidas a su ausencia en la boleta y al prolongado cierre del gobierno federal, aunque los analistas coinciden en que se trata de un desgaste de su coalición electoral.
A nivel nacional, el Partido Demócrata también celebró victorias en Pensilvania y California, donde la aprobación de la “Propuesta 50” permitirá rediseñar distritos electorales y reforzar la presencia demócrata en el Congreso.
Los resultados confirman que los votantes están respondiendo a la agenda económica y social de Trump con un voto de advertencia, marcando un cambio de tendencia antes de las presidenciales de 2026.
Se consolida el poder demócrata en Nueva Jersey
La también demócrata Mikie Sherrill ganó la gobernación de Nueva Jersey con un 58% de los votos frente al republicano Jack Ciattarelli. Excongresista y piloto naval, Sherrill basó su mensaje en marcar distancia con Donald Trump y reforzar el liderazgo progresista del Partido Demócrata en la región. Su triunfo mantiene al estado bajo control demócrata y apunta a un electorado que se aleja del trumpismo.