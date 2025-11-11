El transporte aéreo en jaque y amenaza los vuelos durante las fiestas

aeropuertos estados unidos controladores aéreos.jpg El cierre parcial del gobierno federal de Estados Unidos ya se siente en los aeropuertos y el transporte aéreo. Miles de vuelos presentan demoras y cancelaciones.

Si el Gobierno no logra un acuerdo inmediato, los retrasos podrían extenderse hasta el Día de Acción de Gracias, una de las fechas de mayor movimiento aéreo en Estados Unidos.

Mientras tanto, miles de pasajeros esperan definiciones del Congreso para asegurar una experiencia de viaje estable antes del invierno y del período de festividades.

Controladores agotados y renuncias masivas

El regreso del personal técnico también es incierto. Muchos empleados de la FAA trabajaron durante el cierre sin recibir su salario, y algunos buscaron otros empleos.

Nick Daniels, presidente del sindicato de controladores aéreos, recordó que tras el cierre de 2019 los pagos atrasados demoraron más de dos meses.

El presidente Donald Trump pidió en Truth Social que todos los controladores aéreos “vuelvan al trabajo ¡YA!” y propuso una bonificación de US$ 10.000 para quienes no se ausentaron. El secretario de Transporte, Sean Duffy, apoyó la idea, pero reconoció que el sistema enfrenta una pérdida acelerada de personal: las jubilaciones pasaron de 4 a más de 20 por día.

“Esto seguirá afectando al transporte aéreo mucho más allá de la reapertura del Gobierno”, admitió Duffy. Los expertos temen que la crisis deje al espacio aéreo estadounidense con menos controladores aéreos y más incertidumbre justo antes de las fiestas.