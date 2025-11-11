Aunque el cierre del Gobierno de Estados Unidos esté por llegar a su fin, el impacto sobre el transporte aéreo podría extenderse por meses. La Administración Federal de Aviación (FAA) ordenó a las aerolíneas reducir gradualmente su capacidad en 40 aeropuertos del país, con un recorte inicial del 6 % en los vuelos desde esta semana.
El transporte aéreo en jaque y amenaza los vuelos durante las fiestas
El cierre del Gobierno de Estados Unidos golpea al transporte aéreo: cancelaciones, demoras y renuncias podrían complicar los vuelos hasta fin de año
Las compañías deberán cancelar viajes con al menos siete días de anticipación, lo que complica la reprogramación de pasajeros. “No es fácil cancelar el 10 % de nuestros vuelos cada día y mantener el equilibrio operativo”, explicó Eash Sundaram, exdirector de tecnología de JetBlue Airways.
Vuelos en riesgo y aeropuertos colapsados
El piloto y consultor Kit Darby advirtió que, incluso si los controladores aéreos regresan pronto a sus puestos, las aerolíneas podrían necesitar hasta dos semanas para normalizar el servicio.
Si el Gobierno no logra un acuerdo inmediato, los retrasos podrían extenderse hasta el Día de Acción de Gracias, una de las fechas de mayor movimiento aéreo en Estados Unidos.
Mientras tanto, miles de pasajeros esperan definiciones del Congreso para asegurar una experiencia de viaje estable antes del invierno y del período de festividades.
Controladores agotados y renuncias masivas
El regreso del personal técnico también es incierto. Muchos empleados de la FAA trabajaron durante el cierre sin recibir su salario, y algunos buscaron otros empleos.
Nick Daniels, presidente del sindicato de controladores aéreos, recordó que tras el cierre de 2019 los pagos atrasados demoraron más de dos meses.
El presidente Donald Trump pidió en Truth Social que todos los controladores aéreos “vuelvan al trabajo ¡YA!” y propuso una bonificación de US$ 10.000 para quienes no se ausentaron. El secretario de Transporte, Sean Duffy, apoyó la idea, pero reconoció que el sistema enfrenta una pérdida acelerada de personal: las jubilaciones pasaron de 4 a más de 20 por día.
“Esto seguirá afectando al transporte aéreo mucho más allá de la reapertura del Gobierno”, admitió Duffy. Los expertos temen que la crisis deje al espacio aéreo estadounidense con menos controladores aéreos y más incertidumbre justo antes de las fiestas.
Fuente: CNN.