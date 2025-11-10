Inicio Ovación Fútbol Independiente Rivadavia
Fútbol

Galería de fotos: la fiesta del campeón de la Copa Argentina, Independiente Rivadavia vs. Central Córdoba

Independiente Rivadavia empató sin goles con Central Córdoba de Santiago del Estero, por la fecha 15 del Torneo Clausura. La Lepra celebró la obtención de la Copa Argentina

Por UNO

Independiente Rivadavia empató 0 a 0 con Central Córdoba de Santiago del Estero este lunes, por la fecha 15 del Torneo Clausura. La Lepra celebró la obtención de la Copa Argentina.

La Lepra logró un título histórico el 5 de noviembre pasado en el estadio de Instituto de Córdoba, cuando venció por penales a Argentinos Juniors y se quedó con ese trofeo por primera vez en la historia. Ganó una copa inédita para el fútbol mendocino. Por eso los hinchas de la Lepra están de parabienes, ya que su equipo pasa por un gran momento futbolístico.

El enfrentamiento con los santiagueños fue como una especie de excusa para llevar adelante los festejos. Los seguidores azules fueron en masa a Córdoba y ahora están en su casa acompañando al equipo, que hizo historia.

Se esperaba una gran convocatoria este lunes en el Gargantini y así fue. Los hinchas acompañaron al equipo como lo hacen en cada partido, con el agregado que tienen motivos de sobra para celebrar.

Las mejores fotos de Independiente Rivadavia en una noche especial:

El DT de Independiente Rivadavia, Alfredo Berti, es uno de los responsables del gran momento del club.

Daniel Vila, el titular de Independiente Rivadavia, saluda a Luciano Abecasis en sus despedida del club.

Abecasis saluda emocionado a los hinchas de la Lepra.

Ezequiel Centurión busca superar una lesión para volver a jugar a la Lepra.

