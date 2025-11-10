Galería de fotos: la fiesta del campeón de la Copa Argentina, Independiente Rivadavia vs. Central Córdoba

La Lepra logró un título histórico el 5 de noviembre pasado en el estadio de Instituto de Córdoba, cuando venció por penales a Argentinos Juniors y se quedó con ese trofeo por primera vez en la historia. Ganó una copa inédita para el fútbol mendocino. Por eso los hinchas de la Lepra están de parabienes, ya que su equipo pasa por un gran momento futbolístico.

festejo-independiente-rivadavia Foto: Axel Lloret/ Diario UNO

El enfrentamiento con los santiagueños fue como una especie de excusa para llevar adelante los festejos. Los seguidores azules fueron en masa a Córdoba y ahora están en su casa acompañando al equipo, que hizo historia.