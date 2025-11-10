Las chicanas de los hinchas de Independiente Rivadavia con Godoy Cruz al borde del descenso

Hinchas Independiente Rivadavia Los hinchas de Independiente Rivadavia llevaron pingüinos al Bautista Gargantini. Fabián Salamone.

Por otro lado, otros fanáticos leprosos se colocaron el disfraz que más temor le da a quienes están luchando semana tras semana para mantener la permanencia: el fantasma de la B.

Hinchas Independiente Rivadavia (7) Los fantasmas de la B se hicieron presentes en el festejo de Independiente Rivadavia.

La situación de Godoy Cruz es más que preocupante y las posibilidades de descender son grandes; aunque depende de otros resultados y la fe está intacta.

Qué necesita Godoy Cruz para no descender

La única posibilidad de que Godoy Cruz no pierda la categoría es vencer a Riestra en el Gambarte y que Aldosivi no le gane a San Martín.

Si el Tomba gana y en Mar del Plata hay un empate deberá jugar un partido desempate con el Tiburón ya que San Martín descendería por los Promedios.

Si el Tomba gana y San Martín le gana a Aldosivi, el que desciende por los Promedios es el conjunto marplatense y habrá un nuevo clásico cuyano como desempate.

Si Godoy Cruz no gana o Aldosivi gana de local, cualquiera de las dos, el Tomba volverá a la Primera Nacional después de 17 años.