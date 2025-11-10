Las chicanas de los hinchas de Independiente Rivadavia con Godoy Cruz al borde del descenso

Por otro lado, otros fanáticos leprosos se colocaron el disfraz que más temor le da a quienes están luchando semana tras semana para mantener la permanencia: el fantasma de la B.
La situación de Godoy Cruz es más que preocupante y las posibilidades de descender son grandes; aunque depende de otros resultados y la fe está intacta.
Qué necesita Godoy Cruz para no descender
La única posibilidad de que Godoy Cruz no pierda la categoría es vencer a Riestra en el Gambarte y que Aldosivi no le gane a San Martín.
Si el Tomba gana y en Mar del Plata hay un empate deberá jugar un partido desempate con el Tiburón ya que San Martín descendería por los Promedios.
Si el Tomba gana y San Martín le gana a Aldosivi, el que desciende por los Promedios es el conjunto marplatense y habrá un nuevo clásico cuyano como desempate.
Si Godoy Cruz no gana o Aldosivi gana de local, cualquiera de las dos, el Tomba volverá a la Primera Nacional después de 17 años.