Las chicanas de los hinchas de Independiente Rivadavia con Godoy Cruz al borde del descenso

Mientras que Independiente Rivadavia celebra el título por Copa Argentina, no se olvidaron del mal momento que está viviendo el Tomba

Emanuel Trilla Donoso
Emanuel Trilla Donoso
Los hinchas de Independiente Rivadavia apuntaron contra el Tomba.

En la previa del partido entre Independiente Rivadavia y Central Córdoba, por la fecha 15 de la Liga Profesional, los fanáticos leprosos vivieron una verdadera fiesta. Aprovecharon la ocasión para celebrar el título obtenido por Copa Argentina, pero también para chicanear a los hinchas de Godoy Cruz Antonio Tomba en un momento crítico.

El presente de ambos conjuntos presenta un abismo que alegra a los Azules mientras que preocupa y enoja a los Tombinos.

La chicana de los hinchas de Independiente Rivadavia con Godoy Cruz al borde del descenso

Algunos grupos de hinchas se hicieron presentes en los alrededores del Bautista Gargantin con pingüinos inflables que estaban caracterizados con la camiseta y escudo de Godoy Cruz.

Los hinchas de Independiente Rivadavia llevaron ping&uuml;inos al Bautista Gargantini.

Por otro lado, otros fanáticos leprosos se colocaron el disfraz que más temor le da a quienes están luchando semana tras semana para mantener la permanencia: el fantasma de la B.

Los fantasmas de la B se hicieron presentes en el festejo de Independiente Rivadavia.

La situación de Godoy Cruz es más que preocupante y las posibilidades de descender son grandes; aunque depende de otros resultados y la fe está intacta.

Qué necesita Godoy Cruz para no descender

La única posibilidad de que Godoy Cruz no pierda la categoría es vencer a Riestra en el Gambarte y que Aldosivi no le gane a San Martín.

Si el Tomba gana y en Mar del Plata hay un empate deberá jugar un partido desempate con el Tiburón ya que San Martín descendería por los Promedios.

Si el Tomba gana y San Martín le gana a Aldosivi, el que desciende por los Promedios es el conjunto marplatense y habrá un nuevo clásico cuyano como desempate.

Si Godoy Cruz no gana o Aldosivi gana de local, cualquiera de las dos, el Tomba volverá a la Primera Nacional después de 17 años.

