Quién es Nicolás Bolcato, la apuesta de Alfredo Berti en Independiente Rivadavia

El duelo de la fecha pasada ante el Tiburón fue el primero en el que fue al banco de suplentes y ahora le llega la oportunidad de mostrarse en un partido que tendrá un escenario único en el marco del festejo del Bautista Gargantini. Desde esta noche arranca el conteo de manera profesional.

bolcato Bolcato, de titular en Reserva a debutar en Primera. CSIR

Nicolás Bolcato, figura de Reserva de Independiente Rivadavia

El arquero es número puesto en el segundo equipo de Independiente Rivadavia, donde hace méritos para poder tener el ansiado equipo profesional. En Reserva, el arquero de 21 años suma 37 encuentros, 65 goles en contra y 8 vallas en cero.

"Siempre trato de sumar al equipo. Cuando me toca jugar en Reserva trato de dar lo mejor y transmitirle esa confianza a mis compañeros. Me siento uno más también porque me dan esa confianza los chicos y el cuerpo técnico, así que yo estoy muy contento. Que te den esa confianza es muy bueno y trato de devolverla siempre", dijo tras su gran actuación en Reserva, casualmente, ante Central Córdoba.