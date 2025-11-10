Quién es Nicolás Bolcato, la apuesta de Alfredo Berti en Independiente Rivadavia
Sin Centurión ni Marinelli, Alfredo Berti le da la chance al juvenil de la casa. Nicolás Bolcato debuta contra Central Córdoba en un partido especial
Por UNO
El clima de fiesta que va a pintar el hincha en el Bautista Gargantini será especial e inolvidable. Independiente Rivadavia vivirá una noche única, al igual que Nicolás Bolcato. El arquero tendrá la oportunidad de estrenarse en Primera División, la gran apuesta de Alfredo Berti nacida en casa.
Nacido el 6 de mayo del 2004, el juvenil tiene un largo recorrido debajo del arco. Arrancó siendo un nene en Leonardo Murialdo hasta que dio el salto para sumarse a las inferiores de Independiente Rivadavia. Hizo todo el camino de hormiga, categoría por categoría, esperando en silencio su oportunidad.
La doble fractura de Ezequiel Centurión y la lesión muscular de Gonzalo Marinelli le abrieron la chance que viene peleando hace tiempo. Lastra no tuvo un buen nivel en el partido contra Aldosivi, y eso terminó de formar el combo que decantó en Nicolás Bolcato como opción para el arco ante Central Córdoba.
El duelo de la fecha pasada ante el Tiburón fue el primero en el que fue al banco de suplentes y ahora le llega la oportunidad de mostrarse en un partido que tendrá un escenario único en el marco del festejo del Bautista Gargantini. Desde esta noche arranca el conteo de manera profesional.
Nicolás Bolcato, figura de Reserva de Independiente Rivadavia
El arquero es número puesto en el segundo equipo de Independiente Rivadavia, donde hace méritos para poder tener el ansiado equipo profesional. En Reserva, el arquero de 21 años suma 37 encuentros, 65 goles en contra y 8 vallas en cero.
"Siempre trato de sumar al equipo. Cuando me toca jugar en Reserva trato de dar lo mejor y transmitirle esa confianza a mis compañeros. Me siento uno más también porque me dan esa confianza los chicos y el cuerpo técnico, así que yo estoy muy contento. Que te den esa confianza es muy bueno y trato de devolverla siempre", dijo tras su gran actuación en Reserva, casualmente, ante Central Córdoba.