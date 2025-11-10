Inicio Ovación Fútbol San Martín de San Juan
Última vida

Ni San Martín de San Juan, ni Aldosivi: el rival es Godoy Cruz

Al borde del abismo, Godoy Cruz tiene una vida más para no enterrar casi dos décadas en Primera División. No depende de sí mismo, aunque es su peor enemigo

Amadeo Inzirillo
Por Amadeo Inzirillo [email protected]
Omar Asad: un empate y una derrota.

Omar Asad: un empate y una derrota.

El hincha de Godoy Cruz se fue a dormir con la pesadilla activada en la mente antes de cerrar los ojos e intentar conciliar el sueño. El descenso, ese abismo que tantos años fue problema de otros, hoy es una amenaza que está al borde de tirar casi 20 años en Primera División. Acá no son ni Aldosivi ni San Martín de San Juan, acá el problema es el mismo Tomba.

Durante todo el torneo, en Godoy Cruz estaba la casi tranquilidad de que tanto el Tiburón como el Verdinegro no daban pie con bola. El tema es que los dos despertaron del letargo y la cosa cambió. Ahora, la permanencia tiene pinta de odisea, con la oreja pegada a la radio para ver que pasa en el duelo que tendrán, justamente, Aldosivi y San Martín SJ en Mar del Plata.

Platense-Godoy-Cruz.jpg
Platense, la única alegría de Godoy Cruz en el torneo.

Platense, la única alegría de Godoy Cruz en el torneo.

Si bien es cierto que Godoy Cruz ya no depende de sí mismo, en parte, su principal problema es puertas para adentro: el equipo ganó 1 partido de los últimos 15 por torneo local (a Platense) y sumó apenas 11 unidades de 45 posibles. En el año, la cosa también es alarmante porque solo triunfó en 4 oportunidades (Vélez, Barracas, Atlético Tucumán y el mencionado Calamar). De ahí su último lugar en la tabla anual que hoy lo estaría condenando.

Mirando a sus dos rivales por la permanencia, el despertar de ambos dio vuelta la historia: San Martín de San Juan lleva 6 partidos sin perder (2 victorias y 4 empates), mientras que Aldosivi metió cuatro triunfos en sus últimas cinco presentaciones. ¿El Tomba? 3 empates y 3 derrotas.

Riestra espera en la última parada, con un Feliciano Gambarte virgen de victorias que hablará por sí solo en modo hoguera. El equipo tiene que reaccionar porque todavía está a tiempo pero ya el margen de error es nulo.

El acento está puesto en Godoy Cruz porque tiene que ganar, algo que no le sale fácil, pero no solo eso, tiene que ganar por partida doble (ante Riestra y el posible Repechaje), algo que no pudo hacer en toda la temporada. Por eso es su propio enemigo, al margen de lo que pase en el Minella. Queda una vida, y mientras haya vida, hay que aferrarse al milagro.

Qué necesita Godoy Cruz para no descender

La única posibilidad de que Godoy Cruz no pierda la categoría es vencer a Riestra en el Gambarte y que Aldosivi no le gane a San Martín.

Si el Tomba gana y en Mar del Plata hay un empate deberá jugar un partido desempate con el Tiburón ya que San Martín descendería por los Promedios.

Si el Tomba gana y San Martín le gana a Aldosivi, el que desciende por los Promedios es el conjunto marplatense y habrá un nuevo clásico cuyano como desempate.

Si Godoy Cruz no gana o Aldosivi gana de local, cualquiera de las dos, el Tomba volverá a la Primera Nacional después de 17 años.

Temas relacionados:

Más sobre Fútbol

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas