Ni San Martín de San Juan, ni Aldosivi: el rival es Godoy Cruz

Mirando a sus dos rivales por la permanencia, el despertar de ambos dio vuelta la historia: San Martín de San Juan lleva 6 partidos sin perder (2 victorias y 4 empates), mientras que Aldosivi metió cuatro triunfos en sus últimas cinco presentaciones. ¿El Tomba? 3 empates y 3 derrotas.

Riestra espera en la última parada, con un Feliciano Gambarte virgen de victorias que hablará por sí solo en modo hoguera. El equipo tiene que reaccionar porque todavía está a tiempo pero ya el margen de error es nulo.

El acento está puesto en Godoy Cruz porque tiene que ganar, algo que no le sale fácil, pero no solo eso, tiene que ganar por partida doble (ante Riestra y el posible Repechaje), algo que no pudo hacer en toda la temporada. Por eso es su propio enemigo, al margen de lo que pase en el Minella. Queda una vida, y mientras haya vida, hay que aferrarse al milagro.

Qué necesita Godoy Cruz para no descender

La única posibilidad de que Godoy Cruz no pierda la categoría es vencer a Riestra en el Gambarte y que Aldosivi no le gane a San Martín.

Si el Tomba gana y en Mar del Plata hay un empate deberá jugar un partido desempate con el Tiburón ya que San Martín descendería por los Promedios.

Si el Tomba gana y San Martín le gana a Aldosivi, el que desciende por los Promedios es el conjunto marplatense y habrá un nuevo clásico cuyano como desempate.

Si Godoy Cruz no gana o Aldosivi gana de local, cualquiera de las dos, el Tomba volverá a la Primera Nacional después de 17 años.