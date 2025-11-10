Para cada asunto hogareño existe un truco casero, no importa si se trata de una mancha, una mesa rota, una remera descosida, una plaga o una salsa de tomate grasosa. Hoy te comparto un truco casero de cocina perfecto para eliminar la capa de aceite que se forma en la superficie de la salsa de tomate.
Con un truco casero de cocina: cómo sacar la capa de grasa que se le hace al tuco
Cuando aparece una capa de aceite en la superficie de la salsa de tomate y no sabes cómo eliminarla, solo basta con un truco casero
Esta capa de aceite es muy frecuente en las salsas que llevan carne o proteína con grasa. No es necesariamente peligrosa ni representa un problema, pero, para muchas personas, es un poco asquerosa. Normalmente, aparece en salsas boloñesas o tucos de tomate, pestos y preparaciones con mucho aceite añadido.
Un truco casero y algo más: cuál es la historia de la salsa de tomate
La salsa de tomate es un alimento base y complemento de múltiples recetas. En sus variantes, suele utilizarse para acompañar pastas, carnes y rellenos. La salsa de tomate ya se preparaba en América, los pueblos indígenas realizaban machaques de la fruta para alimento.
Sin embargo, la historia de la salsa de tomate clásica se remonta al siglo XVI, cuando los tomates de América ingresaron a Europa. Las primeras recetas se crearon en Italia de la mano de Antonio Latini.
La receta no tardó en volverse popular en el país y poco a poco se fue expandiendo por el mundo, transformándose en el alimento principal de muchas recetas. Poco a poco comenzó a venderse de manera artesanal y de forma industrial aproximadamente en 1876 en Estados Unidos.
Con un truco casero: cómo puedo sacarle la capa de aceite a la salsa
Desgrasar una salsa, un caldo o un tuco es muy sencillo. Para realizar este truco casero en la cocina, solo necesitas una cuchara de fideos (esas que tienen un orificio en el centro), o un simple cucharón de metal.
Este fenómeno no es una señal de que la salsa o el caldo están en mal estado. Simplemente, ocurre porque el aceite y el agua del tomate no se mezclan.
Para evitarlo puedes colocar alguna cucharada de un emulsionante, como harina o almidón de maíz, o puedes evitar el aceite en la salsa, sobre todo si es una receta que de por sí ya tiene grasa por la carne.
- Una vez que detectes la capa de aceite, coloca el cucharón con la base sobre la salsa y realiza presión hasta que el aceite ingrese en el interior. Coloca el aceite en un recipiente de vidrio o compotera.
- Realiza el truco casero hasta que ya no quede aceite en la superficie. También puedes realizar este procedimiento de cocina para retirar el aceite de los caldos o la espuma del agua de cocción de la carne.