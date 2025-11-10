Con un truco casero de cocina: cómo sacar la capa de grasa que se le hace al tuco

creador de la salsa de tomate Aunque las primeras recetas nacieron en Italia, en América ya se realizaban salsas y pastas con tomate.

Sin embargo, la historia de la salsa de tomate clásica se remonta al siglo XVI, cuando los tomates de América ingresaron a Europa. Las primeras recetas se crearon en Italia de la mano de Antonio Latini.

La receta no tardó en volverse popular en el país y poco a poco se fue expandiendo por el mundo, transformándose en el alimento principal de muchas recetas. Poco a poco comenzó a venderse de manera artesanal y de forma industrial aproximadamente en 1876 en Estados Unidos.

Con un truco casero: cómo puedo sacarle la capa de aceite a la salsa

Desgrasar una salsa, un caldo o un tuco es muy sencillo. Para realizar este truco casero en la cocina, solo necesitas una cuchara de fideos (esas que tienen un orificio en el centro), o un simple cucharón de metal.

Este fenómeno no es una señal de que la salsa o el caldo están en mal estado. Simplemente, ocurre porque el aceite y el agua del tomate no se mezclan.

Para evitarlo puedes colocar alguna cucharada de un emulsionante, como harina o almidón de maíz, o puedes evitar el aceite en la salsa, sobre todo si es una receta que de por sí ya tiene grasa por la carne.

Embed - Desgrasar una salsa o un caldo - Trucos y Consejos Nestlé