Deportivo Maipú inició los entrenamientos con la mira puesta en la Primera Nacional 2026
Mientras todos lo flashes apuntan a otros equipos, el plantel del Deportivo Maipú inició los entrenamientos con la mira en la temporada 2026 de la Primera Nacional.
Por UNO
Mientras todos lo flashes apuntan a los éxitos de Independiente Rivadavia y Gimnasia y Esgrima y al momento delicado que vive Godoy Cruz, el plantel del Deportivo Maipú inició los entrenamientos con la mira en la temporada 2026 de la Primera Nacional.
En el predio del club, donde está previsto que se entrenen durante toda la semana, el cuerpo técnico encabezado por Alexis Matteo contó con 19 futbolistas entre los que se destacó la presencia de Pío Bonacci, quien tiene contrato hasta fin de año y espera una definición ya que su pase pertenece a Deportivo Armenio y aunque al Cruzado le interesa hacer uso de la opción de compra no hay una decisión tomada al respecto.
Los trabajos de pretemporada del Deportivo Maipú van a continuar hasta el 23 de diciembre día en el que los futbolistas del Cruzado serán licenciados hasta el 3 de enero del año que viene.
Otra novedad del primer día de trabajo es que después de 4 años ya no está Diego Vázquez como preparador físico y se sumó Nicolás Saba quien trabajó con el cuerpo técnico de Gabriel Gómez en la Lepra y en otros clubes de la categoría.
Sin grandes novedades en el Deportivo Maipú
Respecto a nombres o jugadores nuevos, todavía no hay novedades y habrá que esperar la posible salida de algunos jugadores aunque la intención del DT y la idea de los dirigentes es mantener la base del equipo que logró clasificar al Reducido y obtuvo el derecho a disputar la Copa Argentina del año que viene.
Por lo pronto en el Cruzado hay mucha tranquilidad en el inicio de los entrenamientos para una temporada que comenzará el primer fin de semana de febrero.