Deportivo Maipú inició los entrenamientos con la mira puesta en la Primera Nacional 2026

En el predio del club, donde está previsto que se entrenen durante toda la semana, el cuerpo técnico encabezado por Alexis Matteo contó con 19 futbolistas entre los que se destacó la presencia de Pío Bonacci, quien tiene contrato hasta fin de año y espera una definición ya que su pase pertenece a Deportivo Armenio y aunque al Cruzado le interesa hacer uso de la opción de compra no hay una decisión tomada al respecto.

maipu 4

Los trabajos de pretemporada del Deportivo Maipú van a continuar hasta el 23 de diciembre día en el que los futbolistas del Cruzado serán licenciados hasta el 3 de enero del año que viene.